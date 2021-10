Británii čeká těžká zima. Covid se navzdory očkování šíří, opatření vláda odmítá

Odborníci vyzývají britskou vládu, aby zavedla nová protipandemická opatření. Počty nově nakažených koronavirem, hospitalizací i úmrtí rostou hlavně v Anglii. Premiér Boris Johnson přitom v polovině července slavnostně všechny restrikce ukončil a zatím se k nim vracet nechce. Tempo očkování v zemi ale výrazně zpomalilo a zdravotníci se bojí, že je čeká velmi těžká zima.

Když Anglie 19. července slavnostně otevírala hospody i kluby a rušila povinné nošení roušek, počty nově nakažených koronavirem sice rostly, ale vzhledem k relativně vysoké proočkovanosti neměla většina lidí těžký průběh nemoci. I to byl jeden z hlavních důvodů, proč se vláda rozhodla i přes protesty některých odborníků zemi úplně otevřít.

Od té doby se ale situace změnila. Spojené království je nyní jednou z nejvíce postižených zemí Evropy. Počet hospitalizací v přepočtu na 100 000 obyvatel je šestkrát vyšší než průměr zbytku kontinentu, úmrtí třikrát vyšší než v zemích západní Evropy, upozorňuje deník Financial Times.

V 67milionové Británii se každý den nakazí okolo 44 tisíc lidí a přes 50 jich zemře. Pro porovnání, v Česku denně přibývá zhruba 1500 nových případů, v nemocnicích je 563 lidí a s koronavirem v posledních dnech umírají jednotky nakažených.

Podle profesora veřejného zdraví na Londýnské škole hygieny a tropické medicíny Martina McKeeho by Anglie měla začít okamžitě připravovat plán B, přejít na práci z domova, schválit povinné očkování a nošení roušek ve všech vnitřních prostorech.

"Tato malá opatření, jako je nošení roušek, rozestupy, dostatečné větrání a práce z domova, společně svou efektivitu násobí," vysvětluje McKee. "Opravdu není tak těžké snížit infekci, jako se to povedlo Francii, Itálii a dalším zemím."

Očkování zpomaluje

V Británii je plně naočkováno - převážně vakcínou od firmy AstraZeneca - přes 67 procent populace, což je více než průměr Evropské unie (v Česku je to 56 procent lidí).

"Spojené království používalo mnohem více AstruZenecu, která je mnohem méně efektivní hlavně proti variantě delta než vakcíny typu mRNA. Na funkční úrovni imunity jsme tak velmi pozadu ve srovnání s jinými západoevropskými zeměmi," říká hlavní epidemiolog na Imperial College London Neil Ferguson. Domnívá se proto, že by lidé měli dostat i třetí, posilující dávku preparátu.

Problémem se od září, tedy začátku školního roku, stalo i šíření nemoci ve školách. Británie je výrazně pozadu v očkování dětí od 12 do 17 let, alespoň jednu dávku vakcíny v zemi dostalo asi 30 procent dětí, zatímco ve Španělsku je to 80 a ve Francii 75.

Anglie je na tom přitom výrazně hůř než Skotsko. Zatímco na jihu Spojeného království je naočkováno jen okolo 14 procent dětí, v severní části země je to přes 44, píše server The Guardian.

Kolektivní imunita

Odborníci se proto bojí hlavně nadcházející zimy. Právě během chladnějších měsíců jsou nemocnice pod větší zátěží a stoupající čísla je znepokojují. Minulý týden se navíc zjistilo, že více než 43 tisíc covid pozitivních Britů dostalo negativní výsledek PCR testu kvůli chybě jedné z ostrovních laboratoří. Podle listu The Guardian toto pochybení vedlo ke skokovému růstu nových případů.

Názory v odborné komunitě se ale různí. Například François Balloux, šéf Institutu genetiky při londýnské College University, si myslí, že díky vysokému počtu nakažených bude mít více Britů před zimou protilátky.

"Lidé, kteří se nakazí teď, by v zimě už neměli znovu onemocnět nebo alespoň mít tak vážný průběh," tvrdí. "Imunita je rozhodně velmi nápomocná, ale byl bych raději, kdybychom jí dosáhli pomocí očkování," doplňuje.

Spojené království je i podle českého ministerstva zahraničí na cestovatelském semaforu tmavě červené, podobně jako Rusko, Ukrajina nebo Turecko. Patří tak mezi země, kam by Češi kvůli vážné pandemické situaci neměli cestovat.

