Čipy za miliardy, krásná „špionka“ z Číny a ztráta 430 miliard. Šéf Nvidie má problém

Čtyřicet let manželství, údajná nevěra s čínskou podnikatelkou a miliardové obchody s čipy, které se měly dostat do Číny navzdory americkým sankcím. Příběh šéfa Nvidie Jensena Huanga nabral nečekaný směr. Jeho blízkost k ženě podezřelé ze špionáže prověřuje FBI a investoři během dvou obchodních seancí odepsali z hodnoty technologického gigantu zhruba 430 miliard dolarů.
Jensen Huang patří k nejmocnějším mužům technologického průmyslu. Jeho Nvidia dodává čipy, bez nichž se neobejde současný rozmach umělé inteligence. Teď ale musí její šéf vysvětlovat vztah s čínskou podnikatelkou Alicí Huangovou, kterou americké zpravodajské služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou.
Jejich cesty se přitom protnuly už před více než deseti lety. Podle serveru The Information se seznámili prostřednictvím jejího manžela Kanga Weighe, který tehdy skupoval čínské herní společnosti. Výkonné čipy Nvidie byly pro herní průmysl důležité už tehdy. Později se z nich stala klíčová součást infrastruktury umělé inteligence.
Alice Huangová se měla svou blízkostí k šéfovi Nvidie chlubit také před obchodními partnery. Na čínské sociální síti WeChat zveřejňovala společné fotografie, na nichž spolu například popíjeli víno v luxusních restauracích. Podle listu The New York Times se v posledních třech letech scházeli v Šanghaji, v sídle Nvidie v Silicon Valley, na Tchaj-wanu i v golfovém resortu v Kalifornii.
Huang minulý týden zaměstnancům přiznal, že byl své manželce, s níž žije přibližně čtyři desetiletí, nevěrný. Podrobnosti o vztahu nesdělil. Právě osobní vazba ale nyní získává mnohem vážnější rozměr.
Z reportérky k miliardovým obchodům s čipy
Alice Huangová začínala jako televizní reportérka čínské státní televize CCTV a regionální stanice Hunan TV. Později přešla do finančnictví. Společně s manželem a sestrou vybudovala síť společností v Číně a Singapuru.
Klíčovou roli sehrála singapurská cloudová firma Megaspeed International, v níž se stala většinovou akcionářkou. Její obchodní vazby vedly také k čínské společnosti Century Litong, která v roce 2023 získala od Nvidie status preferovaného cloudového partnera.
Podle The Information se přes síť těchto firem mohlo do Číny dostat nejméně 240 tisíc čipů Nvidia H100, H200 a A100 v hodnotě alespoň 7,5 miliardy dolarů. Mezi údajnými odběrateli měly být Alibaba, Tencent i menší laboratoře zaměřené na umělou inteligenci. Při jednom auditu mělo údajně chybět 50 tisíc čipů. Megaspeed jakékoli pochybení odmítá.
Trump o vztahu věděl, FBI prověřuje možné vydírání
Podle The New York Times informoval ministr zahraničí Marco Rubio prezidenta Donalda Trumpa o vztahu Huanga s údajnou čínskou špionkou už v květnu, během cesty do Číny. Trump v pondělí potvrdil, že s šéfem Nvidie o ženě mluvil. Huang mu údajně řekl, že o jejím možném napojení na čínskou rozvědku nic nevěděl. Prezident dodal, že mu věří. Bílý dům však zprávu o květnovém briefingu zpochybnil.
FBI nyní prověřuje, zda se Huang nestal terčem zahraniční zpravodajské operace. Republikánský senátor Kevin Cramer ho vyzval k odstoupení z funkce s odůvodněním, že případné riziko vydírání je u šéfa tak strategické firmy příliš vysoké.
Vlastní vyšetřování zahájila také Nvidia. Její nezávislí členové správní rady pověřili vedením právníka Joona Kima z kanceláře Wachtell Lipton. Firma zatím uvedla, že nemá důvod se domnívat, že by byly ohroženy americké bezpečnostní zájmy nebo její obchodní tajemství.
Burza odepsala stovky miliard
Skandál se okamžitě promítl i do nálady investorů. Akcie Nvidie během dvou obchodních seancí oslabily přibližně o 9,5 procenta a tržní hodnota společnosti se propadla zhruba o 430 miliard dolarů. K nervozitě přispívají také pochybnosti, zda obrovské investice do umělé inteligence přinesou očekávané výnosy.
Pro Huanga tak nejde pouze o přiznanou nevěru po čtyřech desetiletích manželství. Musí čelit otázkám, zda jeho osobní kontakty někdo nevyužil k obcházení amerických vývozních omezení a zda se citlivé technologie nedostaly do rukou čínských společností.
Muž, který pomohl vybudovat jeden z největších technologických úspěchů současnosti, tak nyní řeší krizi, v níž se prolínají soukromý život, miliardové obchody a americká národní bezpečnost.
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