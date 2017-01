Čínští studenti si můžou půjčit ve školní "bance" body do testu. Má jim to ulevit od stresu

před 1 hodinou

Východočínská škola chce studentům ulevit od stresu, kterému čelí během náročného studia. Prestižní Nanking No. 1 High School proto otevřela "banku", která studentům půjčuje body do testů. Jako v jiné bance ale i tady musí studenti svůj dluh splatit "do posledního jüanu".

Peking – Když středoškolákům z čínského Nankingu chybí dva body pro zvládnutí testu, stále mají možnost zkoušku udělat. Prestižní škola Nanking No. 1 High School otevřela "banku", která studentům půjčuje body do testů. Informoval o tom server The Guardian.

"Kvůli nemoci jsem zameškal několik hodin zeměpisu, a test se mi tak moc nepovedl. Ale banka mi nabídla pomoc," pochvaluje si nový systém jeden ze studentů s křestním jménem Siao-ču.

Škola systém zavedla loni v listopadu. Nabídla ho 49 studentům z elitního programu, kteří se připravují na přijímací zkoušky na vysokých školách v USA. Podle školy jim má půjčování bodů pomoci s tlakem, kterému čelí během studia.

Kao-kchao plné stresu

Čínský vzdělávací systém je extrémně náročný. Zejména pak systém kao-kchao, který označuje jednotné přijímací zkoušky na vysoké školy.

Žáci se na něj připravují prakticky od prvního ročníku střední školy. Neuspějí-li v testu, po zbytek života musí vykonávat špatně placenou práci. Pokud je navíc profesor přistihne při podvádění, nemohou přijímací zkoušky opakovat po dobu několika let.

"Banka není charitativní instituce určená pro líné studenty. Je to spíše výchovná kolébka, která má pomoci těm pilným," upřesnila pro server BBC ředitelka školy Chuang Kchanová.

Jako v jiné bance i tady ale musí studenti svůj dluh splatit. Mají hned několik možností: musí například získat v příštím testu ještě vyšší skóre, udělat speciální prezentaci nebo provést laboratorní experiment.

Žáci se mohou dluhu zbavit také postupně formou splátek. Pokud jej ale ani tak nevyrovnají, jejich jména se s největší pravděpodobností dostanou na černou listinu.

Na druhou stranu je ale školní "banka" může odměnit za dobré chování, poctivou docházku nebo udržování čistoty ve třídách.

