Čínští hackeři prý ukradli data dodavatele americké armády, dostali se i ke střelám pro ponorky

Hackeři pracující pro čínskou vládu pronikli v lednu a v únoru do počítačů firmy spolupracující s americkým vojenským námořnictvem. Ukradli například plány pro nadzvukovou protilodní střelu.

Washington - Hackeři pracující pro čínskou vládu pronikli do počítačů firmy spolupracující s americkým vojenským námořnictvem a ukradli z nich velké množství vysoce citlivých údajů. Ukradená data zahrnovala i plány pro nadzvukovou protilodní střelu, kterou měly být do roku 2020 vybaveny americké ponorky. S odvoláním na nejmenované americké činitele to v pátek napsal list The Washington Post. Případem se zabývá Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

K útokům došlo v lednu a v únoru a údajně byly dílem hackerů působících v čínské provincii Kuang-tung, kteří pracovali pro čínské ministerstvo státní bezpečnosti.

Terčem byla podle deníku The Washington Post společnost spolupracující se střediskem pro podmořský boj amerického námořnictva (NUWC), které sídlí v Newportu ve státě Rhode Island.

Přestože se data nacházela na neutajené síti dodavatelské firmy, jednalo se o vysoce citlivé informace vzhledem k povaze vyvíjené technologie a jejímu spojení s americkou armádou.

Hackerům se podařilo ukrást 614 gigabytů dat vztahujících se k málo známému projektu pod názvem Sea Dragon či údaje, které se týkaly kódovacích systémů.