Čínský šéf Interpolu je pohřešován. Jeho zmizení nahlásila manželka

před 38 minutami

Francouzská policie zahájila vyšetřování možného zmizení šéfa Interpolu Meng Chung-weje. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters s odvoláním na nejmenované policejní zdroje. Policii prý kontaktovala manželka čínského prezidenta Interpolu poté, co se s ním nedokázala spojit od jeho odjezdu do vlasti na konci září. Se zprávou přišlo jako první francouzské rádio Europe 1, podle jehož informací odcestoval 64 letý Meng do Číny 29. září. Od té doby o něm prý nejsou žádné zprávy. Reuters uvedl, že mluvčí Interpolu ihned na žádost o komentář nereagovala. Zmizení šéfa světové organizace zastřešující mezinárodní policejní spolupráci nahlásila jeho manželka, která s dětmi žije v Lyonu.