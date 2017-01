před 3 minutami

Všechny jaderné zbraně by měly být zcela zakázány a zničeny. V sídle OSN v Ženevě to ve středu řekl čínský prezident Si Ťin-pching, jehož země patří mezi jaderné velmoci. "Jaderné zbraně by měly být zcela zakázány a zničeny s cílem vytvořit svět bez jaderných zbraní," prohlásil. Čína se v roce 1964 stala pátým členem "klubu jaderných velmocí" po boku Spojených států, Ruska, Británie a Francie. O dva roky později odpálila raketu s jadernou hlavicí a v roce 1967 otestovala i vodíkovou bombu o síle tří megatun. Poslední jaderný pokus Čína provedla 29. července 1996. Následující den začala uplatňovat moratorium na pokusné jaderné výbuchy.

autor: ČTK