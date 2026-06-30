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Zahraničí

Čínský miliardář dostal v USA 30 let za finanční podvody

ČTK

Čínský miliardář uprchlý do Spojených dostal od amerického soudu trest 30 let vězení za podvody, kterými připravil lidi o stovky milionů dolarů, informovala dnes agentura AP. Podle soudu Kuo Wen-kuej vylákal peníze ze stovek lidí usilujících o pád čínské komunistické strany a pak je prohýřil svým přepychovým životním stylem.

Exiled Chinese Businessman Fraud Arrest
Kuo (na kresbě vlevo) se podle newyorského soudu dopustil řady podvodů a lhal stovkám tisíc lidí ve Spojených státech i po celém světě, čímž si přivlastnil stovky milionů dolarů.Foto: AP – Elizabeth Williams
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Odsouzený Číňan, který se stýkal s poradcem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Bannonem, trvá na své nevině.

Kuo se podle newyorského soudu dopustil řady podvodů a lhal stovkám tisíc lidí ve Spojených státech i po celém světě, čímž si přivlastnil stovky milionů dolarů. Soudkyně Analisa Torresová prohlásila, že "jeho kořistí byli lidé snažící se přinést do Číny demokracii".

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Podle federálního prokurátora Damiana Williamse si Kuo pro sebe a své blízké příbuzné koupil mimo jiné panství o rozloze přes 4500 metrů čtverečních, ferrari za 3,5 milionu dolarů i luxusní jachtu za 37 milionů dolarů.

Soudkyně nařídila, že musí Číňan svým obětem zaplatit 889 milionů dolarů. Jedna ze svědkyň vypovídající v sedm týdnů trvajícím procesu prohlásila, že jí a její rodině Kuo zcela zničil život. V soudní síni však byli i jeho příznivci, kteří Kuovi aplaudovali.

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Podnikatel byl kdysi považován za jednoho z nejbohatších Číňanů. Zemi opustil v roce 2014 během zátahů proti korupci, které nařídil prezident Si Ťin-pching. Tehdy byli zadrženi lidé blízcí Kuovi a on samotný byl obviněn ze znásilnění, únosu, korupce a dalších trestných činů.

Od té doby patřil v USA mezi jednoho z nejostřeji sledovaných čínských exulantů a spoléhal na americkou ochranu. Žil v New Yorku a stal se otevřeným kritikem čínské komunistické strany (CCP). Zároveň rozvíjel blízké vztahy s Bannonem, s nímž podle některých informací uvažoval o možném svržení čínského režimu.

"Důvod, proč jsem přišel do USA, byla likvidace CCP," uvedl podle AP u soudu ve stručném vyjádření k případu.

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Kuo tvrdí, že jsou obvinění proti němu smyšlená a že ho vláda v Pekingu chtěla potrestat za to, že otevřeně vystupoval proti korupci a kritizoval vedoucí představitele komunistické strany. Případ podle něho vykonstruovali lidé spojení s čínskou vládou.

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Kuo také protestoval proti údajně špatnému zacházení v americké věznici, kde měl žaludeční problémy a zvracel. Podle prokuratury své potíže pouze fingoval.

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