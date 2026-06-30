Čínský miliardář dostal v USA 30 let za finanční podvody

Čínský miliardář uprchlý do Spojených dostal od amerického soudu trest 30 let vězení za podvody, kterými připravil lidi o stovky milionů dolarů, informovala dnes agentura AP. Podle soudu Kuo Wen-kuej vylákal peníze ze stovek lidí usilujících o pád čínské komunistické strany a pak je prohýřil svým přepychovým životním stylem.
Odsouzený Číňan, který se stýkal s poradcem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Bannonem, trvá na své nevině.
Kuo se podle newyorského soudu dopustil řady podvodů a lhal stovkám tisíc lidí ve Spojených státech i po celém světě, čímž si přivlastnil stovky milionů dolarů. Soudkyně Analisa Torresová prohlásila, že "jeho kořistí byli lidé snažící se přinést do Číny demokracii".
Podle federálního prokurátora Damiana Williamse si Kuo pro sebe a své blízké příbuzné koupil mimo jiné panství o rozloze přes 4500 metrů čtverečních, ferrari za 3,5 milionu dolarů i luxusní jachtu za 37 milionů dolarů.
Soudkyně nařídila, že musí Číňan svým obětem zaplatit 889 milionů dolarů. Jedna ze svědkyň vypovídající v sedm týdnů trvajícím procesu prohlásila, že jí a její rodině Kuo zcela zničil život. V soudní síni však byli i jeho příznivci, kteří Kuovi aplaudovali.
Podnikatel byl kdysi považován za jednoho z nejbohatších Číňanů. Zemi opustil v roce 2014 během zátahů proti korupci, které nařídil prezident Si Ťin-pching. Tehdy byli zadrženi lidé blízcí Kuovi a on samotný byl obviněn ze znásilnění, únosu, korupce a dalších trestných činů.
Od té doby patřil v USA mezi jednoho z nejostřeji sledovaných čínských exulantů a spoléhal na americkou ochranu. Žil v New Yorku a stal se otevřeným kritikem čínské komunistické strany (CCP). Zároveň rozvíjel blízké vztahy s Bannonem, s nímž podle některých informací uvažoval o možném svržení čínského režimu.
"Důvod, proč jsem přišel do USA, byla likvidace CCP," uvedl podle AP u soudu ve stručném vyjádření k případu.
Kuo tvrdí, že jsou obvinění proti němu smyšlená a že ho vláda v Pekingu chtěla potrestat za to, že otevřeně vystupoval proti korupci a kritizoval vedoucí představitele komunistické strany. Případ podle něho vykonstruovali lidé spojení s čínskou vládou.
Kuo také protestoval proti údajně špatnému zacházení v americké věznici, kde měl žaludeční problémy a zvracel. Podle prokuratury své potíže pouze fingoval.
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