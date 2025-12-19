Čínský internetový obchod Shein se vyhnul tříměsíčnímu zákazu provozu ve Francii

Pařížský soud v pátek zamítl požadavek francouzské vlády na tříměsíční pozastavení činnosti čínského internetového obchodu Shein ve Francii. Nařídil však tomuto podniku, aby zavedl ověřování věku při prodeji zboží pro dospělé, píše agentura Reuters. Kauza je důsledkem zjištění francouzských úřadů, že na webových stránkách firmy Shein se prodávaly zbraně a sexuální panenky připomínající děti.
Požadavek vlády na tříměsíční zákaz provozu platformy Shein ve Francii označil soud za nepřiměřený. Upozornil, že platforma problematické produkty stáhla z prodeje.
"To rozhodnutí vítáme. Nadále se zavazujeme k neustálému zlepšování svých kontrolních procesů v úzké spolupráci s francouzskými úřady," uvedl čínský podnik po rozhodnutí soudu. "Naší prioritou zůstává ochrana francouzských spotřebitelů a dodržování místních zákonů a předpisů," dodal.
Společnost Shein byla založena v Číně a teď sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky velmi levnému oblečení, široké nabídce produktů a také díky agresivnímu marketingu. Firma však čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným praktikám nekalé konkurence - evropské značky ji obviňují z obcházení pravidel Evropské unie a zneužívání celních výjimek u zásilek s nízkou hodnotou.
