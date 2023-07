Čínského ministra zahraničí už tři týdny nikdo neviděl, množí se spekulace

Poté, co čínský vůdce Si Ťin-pching v prosinci loňského roku katapultoval Čchin Kanga do funkce ministra zahraničí, nasadil nový šéf čínské diplomacie frenetické tempo a setkal se s desítkami zahraničních představitelů, aby prosazoval zájmy Pekingu v rozděleném a válkou zasaženém světě. Ale pak se Čchin Kang náhle odmlčel, napsal zpravodajský server The New York Times.

Nyní už to jsou tři týdny, co se neobjevil na veřejnosti. Naposledy byl údajně viděn 25. června, kdy jednal s diplomaty z Vietnamu, Ruska a Srí Lanky. Nedávno se měl v Pekingu setkat se šéfem zahraniční politiky Evropské unie Josepem Borrellem, ale Čína tuto návštěvu zrušila. Minulý týden vynechal setkání organizace Sdružení národů jihovýchodní Asie v indonéské Jakartě, na které byla Čína pozvána. Dlouhá nepřítomnost Čchin Kanga už vyvolala na internetu spekulace o jeho zdravotním stavu a postavení. Náhlá zmizení vysokých čínských představitelů z veřejného života jsou často vnímána jako potenciální známky problémů. Související Číňané se dostali k e-mailům americké ministryně. Měsíc si hackerů nikdo nevšiml Čínská vláda minulý týden oznámila, že sedmapadesátiletý Čchin Kang ze zdravotních důvodů vynechá setkání organizace Sdružení národů jihovýchodní Asie v Jakartě. Žádné podrobnosti se ale od té doby neobjevily. Novináři v Pekingu se opakovaně dotazují ministerstva zahraničí, kdy se Čchin Kang vrátí do práce - ale od úředníků dostávají standardní odpověď, že jim nemohou poskytnout žádné informace. Tajnůstkářství ze strany vlády jen podpořilo spekulace o Čchinově nepřítomnosti. Hrozí tak, že záhada zmizení ministra zahraničí odvede pozornost od čínského úsilí posílit svou diplomacii ve snaze zmírnit napětí se západními mocnostmi a získávat si přízeň asijských sousedů. Související Něco za něco. Musk dál proráží v Číně, nově slíbil, že posílí "socialistické hodnoty" Tato epizoda "je pro čínské diplomaty trapná a znepokojivá, protože do přísně kontrolovaného systému vnáší nejistotu", řekl Daniel R. Russel, bývalý vysoký americký diplomat, který nyní působí v globální neziskové organizaci Asia Society Policy Institute. Utajování osobního života a zdravotního stavu vysokých úředníků je v čínské komunistické straně zakořeněné. Při jedné z nejpozoruhodnějších a dosud nevysvětlených absencí Si Ťin-pching krátce před svým nástupem k moci v roce 2012 náhle na dva týdny zmizel z očí veřejnosti a zmeškal setkání s tehdejší ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou. Je dost dobře možné, že Čchin Kang skutečně onemocněl a zotavuje se. I tak by tato epizoda byla výmluvným příkladem toho, jak může neochota čínské komunistické strany sdílet špatné zprávy podkopat její snahu mít všechno pod kontrolou. "Čínská komunistická strana si zvolila jako svůj modus operandi tajnůstkářství, protože informace jsou pro ni zbraní," řekl Willy Wo-Lap Lam z výzkumného institutu Jamestown Foundation ve Washingtonu. "Ale v tomto případě je utajování obklopující tak významného činitele naprosto neuvěřitelné," dodal. Související Vztahy s Čínou narušil "pitomý balon", prohlásil Biden. Očekává brzké zlepšení Pokud by se ukázalo, že se Čchin Kang nějakým způsobem dostal do sporu s vedením komunistické strany, mohlo by to vrhnout špatné světlo i na Si Ťin-pchinga, který využil svého dominantního postavení, aby urychlil kariérní vzestup Čchin Kanga a skupiny dalších loajálních úředníků, dodal Lam. "Čchin Kang je úředník, který se, jak rádi říkáme, svezl na vrchol vrtulníkem," řekl Lam. Čchin Kang byl v červenci 2021 jmenován čínským velvyslancem ve Washingtonu a po pouhých 17 měsících byl povýšen na ministra zahraničí. Tento rychlý vzestup mu vynesl označení jednoho z blízkých pobočníků Si Ťin-pchinga. Předtím Čchin Kang působil jako mluvčí ministerstva zahraničí, kdy byl známý svými jízlivými výpady, a také jako vysoký protokolární úředník, který organizoval zahraniční cesty čínských představitelů. Tato role mu umožnila úzce spolupracovat se Si Ťin-pchingem. Související Nová studená válka. Čína na Kubě staví tajnou základnu, která bude špehovat jih USA Jako ministr zahraničí byl Čchin Kang zodpovědný za realizaci vize čínského vůdce, podle níž je Peking stále sebevědomější globální mocností. V červnu pět a půl hodiny jednal s ministrem zahraničí Antonym Blinkenem během návštěvy amerického představitele v Pekingu, kdy se obě země snažily zmírnit napětí. V souvislosti s pokračující nepřítomností Čchin Kanga se v zámoří objevily teorie o tom, že za jeho problémy by mohl být románek s jistou televizní osobností. Když tuto otázku položili v pondělí novináři na pravidelné tiskové konferenci ministerstva zahraničí, byla odpověď mluvčí Mao Ning předvídatelná: "O záležitosti, kterou jste nadnesli, nic nevím." Video: Že si ze mě utahují? No a co. Pro pivo kolegům z vlády nechodím, říká Lipavský (13. 3. 2023) 24:43 Spotlight Aktuálně.cz - Jan Lipavský | Video: Jakub Zuzánek, Aktuálně.cz

