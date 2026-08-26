Čínská robotická olympiáda baví svět: pády, hořící stroje a nosítka

Peking zažívá olympiádu, na které se závodníci nečekaně často válí po zemi. Na Světových humanoidních robotických hrách měří síly v běhu, fotbale i boxu. Někteří ale místo medaile míří rovnou na nosítka.
Humanoidní roboti v Pekingu předvádějí, kam se jejich vývoj posunul. A zároveň připomínají, že k dokonalosti jim chybí ještě pořádný kus cesty. Na programu jsou sprinty, fotbal pět na pět nebo box. Jenže některé souboje končí dřív, než pořádně začnou.
Robotům se podlamují nohy, ztrácejí rovnováhu a padají přímo na hřišti. V některých případech musí dokonce zasáhnout opraváři s nosítky. Jindy jde o ještě dramatičtější podívanou, když přehřátá elektronika začne hořet a na scénu přicházejí hasiči.
Videa z her ukazují obojí: obrovský technologický pokrok i pořádně komické pády.