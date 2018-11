Čínská firma nutí své zaměstnance ujít 180 tisíc kroků měsíčně, jinak hrozí sankcemi

Nejmenovaná realitní společnost ve městě Kanton (Kuang-čou) na jihu Číny nutí své zaměstnance, aby ušli 180 tisíc kroků každý měsíc. Za každý krok, který jim chybí do nastaveného limitu, musí zaplatit 0,01 jüanu (0,03 koruny). Informoval o tom zpravodajský server BBC s odvoláním na místní deník.

Vezmeme-li v úvahu, že průměrný Číňan je vysoký 164 centimetrů, jeden krok je dlouhý zhruba 42 procent výšky a že zaměstnanci zmíněné firmy ujdou mimo pracovní dobu v průměru 6000 kroků denně, pak to znamená něco přes čtyři kilometry každý den.

Podle jedné ze zaměstnankyň není kvůli množství přesčasů snadné ujít mimo pracovní hodiny každý den 6000 kroků. "Chápu, že společnost nás chce pobídnout k tomu, abychom se více hýbali," konstatuje. "Ale kvůli tomu, abych ušla nastavený počet kroků, se mi nedostává času na spánek," dodává.

Skutečnost, že realitní společnost sleduje, kolik kroků její zaměstnanci ujdou, nemá žádné právní opodstatnění a mohly by jí z toho plynout problémy, tvrdí Liou Feng-mao z místní advokátní kanceláře.

Dodává, že zaměstnanci by si mohli chůzi mimo pracovní dobu nárokovat jako přesčas, a pokud by se během ní zranili, dalo by se to interpretovat jako pracovní úraz.