Zahraničí

Číňané v New Yorku provozovali tajnou policejní stanici, šmírovala čínské disidenty

ČTK

Porota ve Spojených státech ve středu shledala vinným muže, který je obžalovaný z provozování tajné čínské policejní stanice v newyorském Chinatownu s cílem sledovat čínské disidenty.

Armed,Police,Officers,Stand,Guard,At,Tiananmen,Square,In,Beijing,
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Čtyřiašedesátiletému Lu Ťien-wangovi přezdívanému Harry hrozí 30letý trest vězení za to, že jednal jako nelegální agent čínské vlády, uvedlo podle agentury AFP americké ministerstvo spravedlnosti.

Lu a další muž, Čchen Ťin-pching, byli zatčeni v dubnu 2023 a obviněni, že jménem čínského ministerstva veřejné bezpečnosti provozovali tajnou policejní stanici z kancelářské budovy.

Kanada a několik evropských zemí odhalilo podobné policejní stanice, na jejichž existenci upozornila organizace Safeguard Defenders sídlící ve Španělsku. Stanice podle organizace vyvíjejí tlak na čínské občany, aby se vrátili do vlasti a čelili tam obviněním z trestné činnosti.

Podobná zařízení jsou často nenápadná, ačkoliv američtí představitelé uvedli, že tu v Chinatownu na Manhattanu navštěvovali představitelé čínského konzulátu v New Yorku.

„Lu Ťien-wang využil policejní stanici ve městě New York k pronásledování disidentů Čínské lidové republiky v rámci prosazování politické agendy čínské vlády,“ uvedl zástupce šéfa FBI James Barnacle.

Když agenti FBI v roce 2022 kancelářskou budovu prohledali, našli modrý banner s nápisem „Zahraniční služebna policie města Fu-čou, New York, USA“. Podle amerického ministerstva spravedlnosti byla tajná policejní stanice v New Yorku součástí globální iniciativy čínského ministerstva veřejné bezpečnosti zakládat podobné stanice po celém světě.

Peking existenci tajné policejní stanice v newyorském Chinatownu loni v prosinci popřel.

Teenage,Girl,Using,Social,Media,Apps,On,Mobile,Phone

„Aspoň by dětem nepsali úchyláci.“ Čeští teenageři otevřeně mluví o zákazu sociálních sítí

Jak by čeští teenageři reagovali na zákaz Instagramu či TikToku? Ještě před pár lety by podobná otázka zněla skoro absurdně. Dnes se ale debata o omezení sociálních sítí pro mladší 16 let dostává i do centra politiky. Zeptali jsme se proto na názor přímo těch, kterých by se případná omezení dotkla nejvíc: samotných teenagerů. „Kdyby to platilo pro všechny, asi by to bylo v pohodě,“ shodují se.

FILE PHOTO: Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan

Maduro je v USA v cele s 18 vězni. Čte bibli a učí se anglicky, řekl jeho syn

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, jehož začátkem ledna unesly americké jednotky a který čelí v USA obvinění z narkoterorismu, sdílí v New Yorku vězeňskou celu s 18 dalšími vězni. Pravidelně telefonuje své rodině, čte bibli a učí se anglicky, řekl jeho syn Nicolás Maduro Guerra německému týdeníku Der Spiegel.

