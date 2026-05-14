Číňané v New Yorku provozovali tajnou policejní stanici, šmírovala čínské disidenty

Porota ve Spojených státech ve středu shledala vinným muže, který je obžalovaný z provozování tajné čínské policejní stanice v newyorském Chinatownu s cílem sledovat čínské disidenty.
Čtyřiašedesátiletému Lu Ťien-wangovi přezdívanému Harry hrozí 30letý trest vězení za to, že jednal jako nelegální agent čínské vlády, uvedlo podle agentury AFP americké ministerstvo spravedlnosti.
Lu a další muž, Čchen Ťin-pching, byli zatčeni v dubnu 2023 a obviněni, že jménem čínského ministerstva veřejné bezpečnosti provozovali tajnou policejní stanici z kancelářské budovy.
Kanada a několik evropských zemí odhalilo podobné policejní stanice, na jejichž existenci upozornila organizace Safeguard Defenders sídlící ve Španělsku. Stanice podle organizace vyvíjejí tlak na čínské občany, aby se vrátili do vlasti a čelili tam obviněním z trestné činnosti.
Podobná zařízení jsou často nenápadná, ačkoliv američtí představitelé uvedli, že tu v Chinatownu na Manhattanu navštěvovali představitelé čínského konzulátu v New Yorku.
„Lu Ťien-wang využil policejní stanici ve městě New York k pronásledování disidentů Čínské lidové republiky v rámci prosazování politické agendy čínské vlády,“ uvedl zástupce šéfa FBI James Barnacle.
Když agenti FBI v roce 2022 kancelářskou budovu prohledali, našli modrý banner s nápisem „Zahraniční služebna policie města Fu-čou, New York, USA“. Podle amerického ministerstva spravedlnosti byla tajná policejní stanice v New Yorku součástí globální iniciativy čínského ministerstva veřejné bezpečnosti zakládat podobné stanice po celém světě.
Peking existenci tajné policejní stanice v newyorském Chinatownu loni v prosinci popřel.
