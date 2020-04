Číňané v Austrálii skupovali ochranné pomůcky a posílali je "domů", teď v zemi chybí

Když se v Číně začal masivně šířit nový koronavirus, z Austrálie odcestovaly tuny zdravotnického materiálu. Do nejlidnatější země světa jej poslaly čínské firmy působící v Austrálii. Tamní úřady se však domnívají, že za pomocí krajanům nebyla jen solidarita.

Čínské firmy se sídlem v Austrálii, které zdravotnický materiál v únoru poslaly, se svými dary prezentovaly na sociálních sítích. Děkovaly zaměstnancům za jejich dobrosrdečnost a přály Číně, aby virus brzy porazila. Odborníci a australští vyšetřovatelé, kteří se čínským vlivem v Austrálii zabývají, však za pomocí rodné zemi vidí víc.

"Není nic špatného na tom, když čínské firmy a podnikatelé chtějí pomoci své domovině. Na druhou stranu tyto aktivity nevypadají jako spontánní akce," uvedl pro Aktuálně.cz Alex Joske, analytik australského think-tanku Australian Strategic Policy Institute.

Jeho domněnku potvrzuje i jeden ze zaměstnanců společnosti Greenland Group, která je napojená na pekingskou vládu. Vedení firmy podle něj na konci ledna řeklo zaměstnancům, že místo své běžné práce budou trávit pracovní dobu jinou činností - nákupem roušek, dezinfekcí, teploměrů a dalších zdravotnických potřeb.

"Víceméně všichni zaměstnanci, z nichž většina jsou Číňané, byli požádáni, aby sehnali co nejvíce zdravotnického materiálu," cituje ho australský list Sydney Morning Herald. Tuto náhradní práci měli za úkol zhruba měsíc.

Hromadné zasílání zdravotnického materiálu do Číny tak vyústilo ve stav, kdy se sama Austrálie potýká s nedostatkem. Podle vládních stránek si tu nemoc covid-19 vyžádala už 96 obětí a přes šest tisíc lidí je nakažených.

Vláda proto minulý týden zakázala vývoz zdravotnických a ochranných pomůcek. Celníci nyní smějí prohledat zásilky a materiál případně zabavit, ten pak končí v národních rezervách.

"Tato opatření jsou nutná, protože víme o pár jedincích zapojených do hromadného nákupu základních výrobků v australských obchodech s cílem vydělat na exportu a navyšování cen," uvedl podle americké stanice CNN australský ministr vnitra Peter Dutton. Analytik Joske se domnívá, že jde o přímou reakci na vývoz do Číny.

Za porušení zákazu hrozí až pětiletý trest vězení a pokuta až 63 tisíc australských dolarů (téměř milion korun). Zákon se vztahuje také na umělé navyšování cen ochranných pomůcek.

Šíření vlivu díky pandemii

Jedním ze zmíněných "jedinců" je čínský podnikatel s realitami a bývalý vojenský důstojník Kchuang Jüan-pching. Ten v únoru pomohl zorganizovat dva lety z Austrálie do čínského Wu-chanu, dřívějšího epicentra nákazy.

Zároveň nabádal spoluobčany, aby mu se sháněním materiálu pomohli. Vyzval je, "aby se zapojili a přispěli finančně, materiálem nebo svou laskavostí k rodné zemi", cituje z jeho výzvy deník Sydney Morning Herald. Díky podnikateli tak odešlo do Číny až 80 tun zdravotnického materiálu.

Australia: Former Chinese military man Kuang Yuanping behind export of tonnes of medical supplieshttps://t.co/t7yCmSNRWJ pic.twitter.com/3rHNZHfdtm — Geoff Wade (@geoff_p_wade) March 31, 2020

Podle Joskeho Kchuang nebyl v Číně moc prominentní figurou, ale jeho postavení se po zorganizování pomoci výrazně zlepšilo. "Díky pandemii se určitě dostal do popředí," uvedl analytik.

Strhl však na sebe pozornost i v Austrálii. Tamní vyšetřovatelé se rozhodli prozkoumat jeho aktivity a možnost, že neinformoval o svém blízkém vztahu s pekingskou vládou. Zároveň existuje podezření, že chtěl na humanitární pomoci vydělat.

Napojení na čínskou vládu by naznačovala například rychlost, se kterou od ní získal povolení založit firmu, jež měla v plánu zařídit dovoz pomůcek z Austrálie. Dalším důkazem by podle vyšetřovatelů mohly být organizace, v jejichž vedení Kchuang stojí a které mají za cíl zlepšovat obraz Číny v Austrálii. Australský deník uvádí, že tyto organizace prezentují Čínu a komunistickou stranu jako důležitou globální sílu, která pomáhá jiným národům.

Čína totiž nyní obrátila a místo importu ochranné pomůcky vyváží. Do některých zemí je posílá zdarma jako dar, do jiných, jako například do Česka, za nemalé částky.

Pokud by se prokázalo napojení Kchuanga na pekingskou vládu, musel by být v Austrálii veden jako agent cizí mocnosti. "Pokud bude Kchuang zaregistrován (jako agent), nijak mu to nezabrání v naplňování politických cílů. Ale vrhne to světlo na jeho aktivity," vysvětluje Joske.

Zachránce Si Ťin-pching

Vyšetřování Kchuanga a zpochybňování jeho dobročinnosti okomentoval v článku pro čínský státní list Global Times ředitel centra australských studií Čchen Chung. Ten se proti zprávám ohradil s tím, že "zkreslují fakta a souvislosti tím, že nespravedlivě a špatně dávají do souvislosti brzkou pomoc Wu-chanu od některých australských podniků se současným nedostatkem roušek a dalších dezinfekčních a zdravotnických zásob v Austrálii".

Podobně se podle profesora z australské Swinburne University a specialisty na Čínu Johna Fitzgeralda vyjadřují i média, která informují čínské občany v Austrálii. "Čínská státní propaganda opakuje nesmysly v místním čínskojazyčném rádiu a tvrdí, že australská vláda politikaří, zatímco se Si Ťin-pching snaží zachránit svět," řekl Fitzgerald na adresu čínského prezidenta.

Video: Čína lhala a teď se tváří jako zachránce. Západ se otřese a poučí se, říká Kolář