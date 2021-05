Čína zveřejnila první snímky z Marsu pořízené po přistání modulu s vozítkem

Pražský dopravní podnik (DPP) zaznamenal loni kvůli pandemii nemoci covid-19 propad příjmů na jízdném zhruba 1,35 miliardy korun. Další desítky milionů vydal na protiepidemiologická opatření jako nákup ochranných pomůcek či dezinfekce. Za první čtvrtletí letošního roku jsou pak ztráty z jízdného asi 145 milionů korun, uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski. DPP je největší městskou firmou a má na starosti MHD. Při nejpřísnějších protiepidemiologických opatřeních klesl počet cestujících až o 80 procent.

Kromě zmíněné ztráty z jízdného způsobené úbytkem cestujících, musel podnik vydávat peníze, tzv. vícenáklady, na dezinfekci, ozonizaci vozů MHD nebo na nákup ochranných pomůcek. Na to vydal DPP loni asi 84 milionů Kč. V letošním prvním čtvrtletí vyšly vícenáklady dosud na více než 20 milionů korun.

V loňském roce se počet cestujících v pražské MHD měnil. Nejvyšší pokles zaznamenal DPP na jaře, a to až o 85 procent. Metro tehdy místo obvyklých 1,2 milionu cestujících denně využilo zhruba 250 000 lidí. V létě se sice lidé do MHD vraceli, jejich počet se ale nevrátil do stavu před pandemií. Při podzimní vlně pandemie počet opět mírně klesl.