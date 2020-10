Čína virus tajila a teď slaví, Česko míří k lockdownu. Důvodů je víc, říká virolog

Počty nově nakažených koronavirem se v Číně v posledních týdnech pohybují v řádu jednotek a život v zemi se na rozdíl od mnoha evropských států dal znovu do pohybu. Je to důsledkem toho, že se tam lidé byli ochotni vzdát části svého pohodlí a nosit roušky třeba i během léta. Byli schopni to dodržovat, a proto si myslím, že jsou jejich čísla tak nízká," komentuje situaci v Číně virolog Jiří Černý.

Život v pandemii: Druhá vlna - virolog Jiří Černý | Video: Kristýna Pružinová, Martin Krepindl, Blahoslav Baťa