Čína varuje USA před válkou ve vesmíru. Kreml odmítá zbraně na oběžné dráze

Čína v úterý vyzvala Spojené státy, aby se přestaly připravovat na válku ve vesmíru, jak tvrdí Peking, a varovala před "militarizací" kosmu. Také Rusko je přesvědčeno, že ve vesmíru by se neměly nacházet žádné zbraně, uvedl Kreml. Informovaly o tom tiskové agentury AFP a TASS.
Obě země reagovaly na to, že americká armáda v pondělí poprvé potvrdila, že Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými na oběžné dráze.
"Vyzýváme americkou stranu, aby přestala rozmísťovat své vojenské kapacity a připravovat se na válku ve vesmíru," uvedl podle AFP na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Kuo Ťia-kchun a varoval před vesmírnými závody ve zbrojení, "militarizací vesmíru a jeho přeměnou v bojiště".
Americké vesmírné síly, složka ozbrojených sil USA zaměřená na vesmírný prostor, v pondělí oznámily, že Spojené státy mají na oběžné dráze "ozbrojené systémy pro kontrolu vesmíru, které jsou schopny bránit společné síly před nepřátelskými akcemi protivníků". Tyto kapacity lze využít jak k obranným, tak útočným účelům, doplnila armáda s tím, že její dva hlavní geopolitičtí rivalové, Čína a Rusko, rovněž chápou vesmír jako potenciální bojiště.
Čína podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity v rámci strategie vojenské modernizace, zatímco Rusko podle nich považuje vesmír za bojiště a věří, že nadvláda ve vesmíru bude rozhodujícím faktorem v budoucích konfliktech.
"Domníváme se, že vesmír by měl být prostý jakýchkoli zbraní," uvedl podle ruské státní agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na oznámení amerických vesmírných sil. "Počítáme s širokou mezinárodní podporou, abychom mohli pokračovat v úsilí o úplnou demilitarizaci vesmíru," dodal Peskov na pravidelné tiskové konferenci s tím, že na ruském stanovisku nerozmísťovat ve vesmíru zbraně se nic nemění.
Militarizace vesmíru je ovšem stejně stará jako samotný vesmírný závod mezi USA a někdejším SSSR, připomněla AFP. Hned po vypuštění sovětské družice Sputnik na oběžnou dráhu v roce 1957 začaly Washington a Moskva zkoumat způsoby, jak vybavit satelity zbraněmi a jak naopak zneškodnit satelity protivníka.
Největší obavy tehdy vyvolávaly jaderné zbraně ve vesmíru, ale obě supervelmoci a další země podepsaly v roce 1967 Smlouvu o kosmickém prostoru, která smluvním státům zakazuje umísťovat zbraně hromadného ničení na oběžnou dráhu Země, na Měsíc či jiná nebeská tělesa. Od té doby Spojené státy, Čína, Rusko a Indie zkoumají způsoby, jak vést ve vesmíru bojové operace, na které se tato smlouva nevztahuje. Zaměřují se přitom zejména na satelity protivníků, které jsou klíčové pro vojenskou komunikaci, sledování a navigaci.
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