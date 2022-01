Čína uvalila lockdown na celé město kvůli pouhým třem nakaženým. Bojí se katastrofy

Čínské úřady uvalily přísný lockdown se zákazem vycházení na další velké město. Po třináctimilionovém Si-anu došlo i na Jü-čou v provincii Che-pej v centrální Číně. Země dál uplatňuje takzvanou strategii nulové tolerance koronaviru, kdy zavírá do izolace stovky tisíc lidí i kvůli jednotkám nakažených. Jedním z důvodů je blížící se olympiáda.

Více než milion obyvatel města Jü-čou nesmí vycházet z domů kromě nutných případů. Výjimku mají jen lidé, jejichž práce je nezbytná pro zajištění základních životních potřeb nebo právě pro dodržování a fungování lockdownu.

Otevřeny jsou jen obchody s potravinami a lékárny. Zavřené jsou školy a všechny instituce a úřady, nefunguje ani hromadná doprava.

Vedení města se rozhodlo k tomuto kroku kvůli pouhým třem nakaženým, které odhalily testy v neděli a pondělí. Tento fakt ilustruje postup Číny proti pandemii nazývaný "strategie nulové tolerance". V místech výskytu viru následuje neprodyšné uzavření města či oblasti a okamžité omezení kontaktů mezi lidmi, aby se nákaza nerozšířila.

Od začátku pandemie koronaviru, který se poprvé objevil v jihočínském Wu-chanu v prosinci 2019, se čínské úřady snaží zabránit, aby se virus rozšířil na velké ploše v hustě osídlených oblastech. Miliony nakažených a statisíce hospitalizovaných by vytvořily na zemi s 1,4 miliardy obyvatel velký nápor, a proto vláda zvolila taktiku tvrdých lockdownů i při nízkém počtu nakažených. Přestože to má podle některých odborníků negativní dopad na život lidí a ekonomiku.

Velká část Evropy nebo Spojené státy přitom postupují jinak a takto přísná opatření nepřijímají ani při tisícovkách nakažených a s mnohem menším počtem obyvatel.

Lidé dodržují i přísná opatření

"Kromě nesrovnatelně větší hustoty osídlení v Číně je oproti západním zemím problémem při boji s epidemií i poměrně rozšířená nedůvěra k oficiálním vyhláškám. Tu však kompenzuje disciplinovanost obyvatel," vysvětluje pro Aktuálně.cz sinolog Martin Kříž, editor zpravodajského serveru cinsky.cz.

"Výsledkem jsou mnohem drakoničtější opatření ze strany úřadů, která většina obyvatel v obavách respektuje. Proto jsou v porovnání s těmi západními nesrovnatelně efektivnější," dodává.

Dalším faktorem je nízká efektivita čínských vakcín od firem Sinovac a Sinopharm. Jednou z těchto dvou látek je už sice naočkováno zhruba 85 procent čínské populace, ale různé studie udávají účinnost čínských vakcín mezi padesáti až třiaosmdesáti procenty. To je daleko méně, než deklarují vakcíny firem Moderna a Pfizer/BioNTech, kterými se většinou očkuje v Evropě.

Agentura Reuters navíc cituje studii, podle níž je proti nakažlivější variantě omikron poměrně slabá i třetí dávka vakcíny od Sinopharmu.

Tvrdé potírání omikronu

Těsně před Vánoci, 23. prosince, vstoupilo do extrémně tvrdého lockdownu také třináctimilionové město Si-an, známé ve světě archeologickými vykopávkami takzvané terakotové armády z třetího století před naším letopočtem. Lidé nesmějí dokonce ani do obchodů s potravinami - musejí si objednávat donáškovou službu nebo čekat na vládou slibované balíčky. Na čínské sociální síti Weibo si ale někteří stěžují, že objednávky jsou vyřizovány pozdě nebo vůbec, a tak nemají co jíst.

Původně směl chodit do obchodů jeden člen z každé rodiny jednou za tři dny. Nedávno ale úřady opatření ještě více zpřísnily.

Letiště města, která patřilo mezi zahraničními turisty k nejvyhledávanějším a nejnavštěvovanějším v Číně, úplně přerušilo provoz. Tvrdá opatření a uzávěry jsou hlášeny také z měst jižně od Šanghaje, včetně velkého přístavu Ning-po. Nakažlivější a rychleji se šířící varianta omikron se objevila i ve městě Tiencin severně od Pekingu.

Tvrdost při potírání ohnisek koronaviru souvisí i s tím, že už za měsíc, 4. února, mají v Pekingu začít zimní olympijské hry. Odehrají se v takzvané bublině: sportovci a všichni, kdo na ně přijedou ze zahraničí, se vůbec nedostanou do kontaktu s obyvateli Pekingu. Budou používat zvláštní autobusy a každý den je čekají koronavirové testy.

"Systém je nastaven tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí nákazy pro Číňany. Většina z nich zatím s virem nepřišla do styku a nemá protilátky, navíc se čínské vakcíny ukazují být nepříliš účinné proti novým variantám koronaviru," řekl agentuře Reuters americký epidemiolog čínského původu Yanzhong Huang.

Video: Čínské úřady donutily čtyři lidi pochodovat před shromážděným davem