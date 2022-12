Čínská vláda ustoupila protestům. Lidé zjistili, že v ulicích mohou dosáhnout změn

Po protestech, které zasáhly velká města napříč Čínou, tamní vláda nezvykle ustoupila požadavkům lidí a rozvolnila proticovidová opatření. "Mám pocit, že se tvrdá práce všech začíná vyplácet," uvedl jeden z demonstrantů v Pekingu. Situace ale stále není vyřešená a následující týdny ukážou, jakým směrem se bude asijská velmoc ubírat, upozorňují analytici.

Čínská vláda dlouhodobě prosazovala politiku nulové tolerance vůči koronaviru. To znamená, že zavírala do karantén i velké čtvrti jen kvůli jednotkám nákaz. Ovlivňovalo to ekonomiku země i náladu ve společnosti. V současnosti ale opatření uvolňuje, pro cestování po Číně a přístup na některá veřejná místa už například nebude nutné prokazovat se negativním testem.

"Současné změny v covidových opatřeních s protesty určitě souvisí," potvrzuje pro deník Aktuálně.cz sinolog z Karlovy univerzity Jiří Hudeček. Čínská vláda podle něj věděla, že bude muset přísné lockdowny časem uvolnit, a tak nechtěla proti protestujícím příliš násilně vystupovat.

"Pro elity teď nemělo smysl investovat do policejních zásahů a jasného vymezování politiky, když by to za měsíc stejně změnili," dodává. Od víkendu začaly postupně rozvolňovat některá města nebo provincie napříč zemí. Ve středu ráno Národní zdravotní komise oznámila, že lidé s mírným průběhem nemoci už nemusí do karanténních zařízení a mohou se izolovat doma.

Protesty patřily k největším v zemi od roku 1989. "Je to úplně nová dynamika. Teprve uvidíme, jestli očekávání lidí budou skutečně naplněna, nebo zda budou protestovat dál," říká Hudeček s tím, že konkrétní kroky jsou na mnoha místech stále nejasné.

Ještě na konci října čínský prezident Si Ťin-pching na sjezdu komunistické strany upevnil svou pozici a více centralizoval moc. Právě on prosazoval tvrdý a nekompromisní postoj vůči pandemii koronaviru, připomíná americká stanice CNN.

Jeho představou o absolutním vůdci ale silně otřásly protesty dělníků, kteří opakovaně utíkali ze zavřených továren, stávkující studenti i rezidenti bohatých metropolí v ulicích. V několika městech se protesty rozšířily a kromě konce lockdownů lidé například v Šanghaji požadovali i změnu vedení nebo odstoupení prezidenta.

Fotbalové mistrovství ukázalo realitu

"Dá se říct, že protesty otevřely Pandořinu skříňku," tvrdí Hudeček. Od doby, kdy se v roce 2012 dostal k moci Si Ťin-pching, v zemi silně posílila cenzura a i mírné projevy nesouhlasu nebo debaty o směřování Číny v podstatě vymizely. To vše se v lidech nashromáždilo a v posledních týdnech vyplulo na povrch. Opatření proti koronaviru byla poslední kapkou.

"Jednak Číňané díky mistrovství světa ve fotbale viděli, že zbytek světa už pandemii překonal a chová se jako dřív, a jednak se začínaly hromadit tragédie obyčejných lidí," popisuje Hudeček. Jiskrou protestů bylo uhoření desítky lidí, kteří byli drženi v karanténě v hlavním městě ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. K podobným neštěstím ale docházelo i dříve, protože karanténa v Číně často znamená, že lidé nesmějí opouštět své byty a dveře do domu jsou zamčené.

"Měli pocit, že obětí další nehody se může stát kdokoliv," dodává sinolog.

Státní média se o protestech v zemi nijak nezmiňovala. Místo toho o současném uvolnění mluví jako o reakci na poslední vědecký vývoj. "Když s nimi mluvíte o demokracii, začnou mluvit o vědě," okomentoval to jeden z pekingských rezidentů na sociální síti Weibo, která je populární mezi Číňany. Příspěvek byl hojně šířen, než ho cenzoři odstranili.

Lockdowny úplně nezmizí

Jednotlivé místní vlády nyní tvrdí, že nové varianty koronaviru už způsobují mírnější onemocnění a část pacientů má asymptomatický průběh. Což je informace, která se objevovala v západních zemích mnohem dříve. Celkově se zdá, že uvolňování probíhá velmi decentralizovaně.

Celostátní rozvolňování přišlo až tuto středu, kdy promluvili zástupci Národní zdravotní komise. Ti také řekli, že lockdowny by měly být víc lokální a do budoucna je zcela nevyloučili.

"Čína ještě není připravena na to se rychle a plně otevřít," uvedli ekonomové americké banky Morgan Stanley ve své pondělní zprávě. Podle nich budou protikoronavirová opatření v nějaké podobě pokračovat. "Omezení by se mohla ještě dynamicky zpřísnit ve městech nižší úrovně, pokud by došlo k prudkému nárůstu hospitalizací."

Hudeček upozorňuje, že ani Si se k situaci zatím oficiálně nevyjádřil. "I na úrovni lokálních elit je důvěra v nejvyšší vedení otřesena. Tito lidé jsou také frustrovaní, protože si nejsou jisti, co mají nyní dělat a jak rychle nebo jak moc uvolňovat."

Nedořešené spory

A stejně tak protesty mohou pokračovat i přes uvolnění pravidel. Ve vazbách dál zůstávají někteří studenti, zadržení během demonstrací, a není dořešena celá řada drobnějších problémů, které s přísnými opatřeními úzce souvisí.

"Nebudou žádné kompenzace, žádné omluvy, žádné zjišťování pravdy, prostě půjdeme dál. Jak děsivá je tahle rozmarná moc a kdy vám opět převrátí život? Neoslavuji je, jen s vděčností vzpomínám na statečné přátele," napsal na síti Weibo jeden z obyvatel Pekingu v narážce na protestující. "Svoboda nepadá z nebe," dodal.

"Lidé si uvědomili, že protesty mohou dosáhnout lokálních změn, když vytrvají," myslí si Hudeček. "Zjistili, že má smysl snažit se něco změnit."

