Katolický kněz pátrá, jak Číňané drancují Afriku a odvážejí zlato. Skončil v zajetí

Italský kněz Aurelio Gazzera působí ve Středoafrické republice, jedné z nejchudších zemí světa. Od letošního ledna vede nebezpečné pátrání, které se týká podivných čínských těžařských společností a nelegálních zlatých dolů. "Číňané tu každý den utrácí 30 tisíc eur na provoz strojů. Mají obrovské výdaje," popisuje pro Aktuálně.cz misionář.

Gazzera dokumentuje zlaté doly poblíž města Bozoum. Jeho rozkrývání čínského vlivu v odlehlé oblasti v nitru Afriky začalo, když si místní obyvatelé všimli nenadálého příjezdu bagrů a další těžké techniky. Přišli proto za Gazzerou, váženým mužem v jejich komunitě, aby zjistil, co se děje.

Misionář se tak dostal na stopu firem z Číny, které ze země po kilech odvážejí zlato. Středoafričané z těžby nemají ani dolar.

"Je těžké dostat Číňany. Devět měsíců mi trvalo, než jsem získal telefonní číslo na zástupce těžařů," popisuje otec Aurelio své pátrání.

Číňané do města Bozoum přišli poprvé před dvěma lety a začali se usazovat v jeho okolí. Nejdřív to byli jen řemeslníci, letos v lednu ale přijeli s velkými stroji a spolu s nimi i vojáci. Teď je jich v Bozoumu podle otce Aurelia asi padesát. Snaží se být nenápadní, drží se stranou, do města moc nejezdí a zdržují se jen v okolí dolů.

Místní lidé byli nejprve zvědaví. Později zděšení. Číňané těžící zlato z řeky totiž odklonili její tok a krajina, kterou Afričané znali, se začala měnit. Vodu navíc otrávila rtuť, která se při těžbě používá k tomu, aby se zlato spojilo ve slitinu a dalo se snadněji vytáhnout na povrch.

"Setkal jsem se s ředitelem laboratoře, která dělala rozbor vody. Je v ní 25 miligramů rtuti na litr. Úřady na to ale nereagovaly," říká Aurelio Gazzera pro Aktuálně.cz. "Přitom každý starosta je povinen takové zprávy ověřit. V srpnu dokonce zástupci úřadů zorganizovali setkání s místními, aby se jich zeptali, jestli s čínskou těžbou souhlasí. Ti, kteří ji kritizují, ale nebyli pozváni. Mám z té schůze zápis a o rtuti nepadlo ani slovo."

Kontakt s rtutí je pro zdraví člověka vysoce riskantní. Zlaté doly jsou přitom běžně přístupné a podle Gazzery do nich lidé často chodí a hledají kousky zlata. "Způsobuje to problémy, jako je vysoká dětská úmrtnost nebo předčasné porody. Vedení nemocnice mi potvrdilo, že tyhle problémy existují, ale mají strach mi poskytnout další informace."

Zatkli nám otce Aurelia

Otec Aurelio se rozhodl pátrat dál. V okolí města Bozoum leží celkem dvě desítky zlatých dolů. Nesmírné přírodní bohatství v jedné z nejchudších zemí světa, rozvrácené ozbrojenými konflikty, často leží ladem. Pro středoafrickou vládu je jednodušší, když těžbu přenechá někomu jinému.

Podle Aurelia Gazzery mají čtyři čínské firmy povolení těžit ve třech dolech v Bozoumu. Ostatní doly jsou nelegální. Jejich existenci Gazzera dokazuje satelitními snímky.

O těžařských firmách dál sbírá důkazy. S fotoaparátem v ruce chodí k nedaleké řece, ze které těžké čínské stroje dolují zlato. Natáčí videa, fotí a dokumentuje, jak těžba znečišťuje řeku a ničí okolní přírodu.

"Jednou mě při focení chytili a odvezli do čínské vězeňské buňky, kterou mají ve Středoafrické republice. Neuvědomili si ale, že jsem v regionu docela známou postavou," vypráví. Když lidé viděli, co se knězi stalo, vzbouřili se a otec Aurelio se dostal na svobodu. Jeho zatčení nicméně pomohlo k tomu, aby se o těžbu zlata začali zajímat i lidé "nahoře".

Do Bozoumu přijela ministerská delegace a s otcem Aureliem se sešel i premiér Firmin Ngrébada. "Vysvětlil jsem jim situaci a řekl, že jim předkládám názory místních obyvatel. Premiér mě ale obvinil z politické manipulace a vyvolávání nepokojů," popisuje italský kněz.

Nejdůležitější věcí na setkání s ministerským předsedou byly ale jeho vlastní fotografie, které zahlédl na premiérově stole. "V tu chvíli jsem si uvědomil, že mezi vládou a Číňany existuje jasné napojení," říká misionář.

Jeho slova odmítá premiér Ngrébada i na veřejnosti. "Ten kněz bojuje s Číňany, kteří operují v této oblasti. Dovolili jsme jim těžit zlato v Bozoumu, abychom podpořili ekonomiku. Ale on poštvává obyvatele proti Číňanům," cituje ho francouzský list Le Monde. "Říká lidem, že těžba má dopad na životní prostředí. My ale vyslali do oblasti odborníky, kteří to popřeli. Ten kněz lže," tvrdí premiér.

Žádné zisky ani práce pro místní

Na těžbu nerostných surovin ve Středoafrické republice dohlíží speciální parlamentní panel. Ten vydal letos v létě podrobnou zprávu dokumentující to, jak čtyři čínské firmy v Bozoumu znečišťují prostředí a ohrožují zdraví místních obyvatel. Ve zprávě se kromě toho uvádí, že těžba zlata čínskými společnostmi nepřináší žádné zisky státu.

"Vláda nedávno zveřejnila oficiální příjmy za první tři měsíce letošního roku. Není tam žádné navýšení, naopak vzrostly výdaje," tvrdí Aurelio Gazzera. Sám si to vysvětluje tím, že čínské firmy uplácejí místní politiky, zlato vyvážejí ze země a prodávají ho samy.

Místní obyvatelé nemají kvůli dolům ani pracovní příležitosti. Čínské těžařské firmy si přivezly vlastní dělníky a navrch zaměstnávají maximálně pár Středoafričanů z jiných dolů v zemi, kteří se jim v minulosti osvědčili.

Kam vytěžené zlato z Bozoumu putuje, se může kněz jen domnívat - a ukazuje na další africký stát. "V noci je hranice mezi Středoafrickou republikou a Kamerunem uzavřená, ale čínské kamiony projíždějí bez problému," tvrdí misionář.

Záběry čínských zlatých dolů v Bozoumi, které pořídil Aurelio Gazzera: