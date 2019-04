před 35 minutami

Blíží se další schůzka středoevropských zemí s Čínou, tzv. skupiny 16 + 1 | Video: Martin Ehl | 05:26

V úterý se koná summit Evropské unie a Číny. A také se blíží další schůzka zástupců středoevropských zemí s těmi čínskými, tzv. skupiny 16 + 1. Premiéři se sjedou 11. a 12. dubna do chorvatského Dubrovníku. V souvislosti s tím se objevuje téma vztahů mezi některými středoevropskými státy a Pekingem. "Země jako Maďarsko nebo Česko se zdají být vůči Číně přátelštější, pokud jde o některá politická témata," vysvětluje Tamás Matura z Korvínovy univerzity v Budapešti. Co na to říkají experti z jednotlivých visegrádských zemí? Podívejte se ve videu.