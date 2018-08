Čína směřuje k úplnému zrušení omezení porodnosti, dětí je málo

Pozvolné uvolňování politiky jednoho dítěte, kterou z obav z přelidnění vedla Čína od roku 1979, nastalo v roce 2015, kdy úřady povolily městským párům mít dvě děti. Povolení, které bylo dosud jen výsadou venkovských rodin, v nichž se jako první narodila dívka, nebo etnických menšin, přišlo poté, co čínské úřady zjistily, jak rychle stárne místní populace.

Peking - Čína směřuje podle všeho k úplnému zrušení omezení porodnosti. Vyplývá to z připravovaného nového občanského zákoníku, který má schválit tamější parlament v roce 2020 a ve kterém není ani zmínka o tom, zda a kolik mají mít Číňané dětí. Informoval o tom čínský právní deník Ťien-čcha ž'-pao.

Kvůli nedostatku žen v plodném věku se ale změna na růstu počtu novorozeňat projevila jen pozvolně - v roce 2016 jich byl jen o milion více než o rok dříve. V roce 2017 navíc množství narozených dětí opět kleslo. K pomalému nárůstu porodnosti patrně přispěly i vysoké životní náklady a nákladná péče o děti.

Nedostatek žen je dán tím, že rodiče upřednostňovali syny, a tak nezřídka docházelo k interrupcím, když se zjistilo, že se má narodit dívka. V roce 2017 žilo v miliardové Číně o 33 milionů více mužů než žen.

Počet aktivních obyvatel, tedy osob s to pracovat (podle čínských statistik ve věku od 16 do 59 let), v zemi klesá už šest let po sobě. Loni jich bylo o 5,5 milionu méně než rok předtím - bylo jich 902 milionů, což představovalo 65 procent obyvatel.

Demografové předpokládají, že osob starších 60 let bude v Číně v roce 2050 487 milionů, což bude 35 procent obyvatel. Koncem roku 2017 jich bylo 241 milionů (17,3 procenta obyvatel).