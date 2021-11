Čína chystá útoky pod hladinou. Testuje tajné ničení amerických přístavů

Čínská armáda zkoumá způsoby, jak nenápadně zničit přístavy nepřítele. Zveřejnila záběry z příprav a samotných podmořských explozí v atrapě přístavu. Test simuloval reálné scénáře a škody způsobené různými zbraněmi odpálenými na různé vzdálenosti, uvedla zpráva. Ta ale neuvádí, jak by Čína dopravila podvodní výbušniny do přístavu protivníka.

"Pokud budeme moci použít skryté způsoby, jako jsou podvodní exploze, abychom zničili přístavy, můžeme zničit válečný potenciál nepřítele," uvedl pro čínskou státní televizi CCTV kapitán Čao Pcheng-tuo z oddělení testování demolic námořních přístavů. Podle CCTV se jednalo o první test svého druhu pro čínskou armádu. Stanice neuvedla, kdy byl proveden, pouze poznamenala, že k němu došlo nedávno.

„Tato taktika může hrát významnou roli v mnoha bojových scénářích, včetně vojenského střetnutí s USA,“ uvedl pro prorežimní deník Global Times vojenský expert z Pekingu, který si přál zůstat v anonymitě. „Útok na klíčové přístavy by mohl ohrozit strategii USA rozptýlit své síly v celém indo-pacifickém regionu tím, že by ohrozil kritické zásobovací trasy, které by americké síly potřebovaly k efektivnímu působení,“ uvedl expert.

Podle Bryana Clarka, bývalého důstojníka amerického námořnictva a experta na obranu z Hudsonova institutu, je to „snazší říct než udělat“. Pro ekonomický list Business Insider řekl, že útočníci by museli obejít bezpečnostní bariéry, sítě k zastavení ponorek, akustické senzory k odhalení potápěčů, hlídky a další protiopatření. Riziko je podle něj však větší v civilních přístavech, protože nejsou tak dobře chráněny.