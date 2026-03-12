Čína schválila zákon o etnické jednotě, který podle kritiků oslabí menšiny

Čína ve čtvrtek schválila nový zákon o etnických menšinách, který má údajně posílit národní identitu u 55 menšinových etnických skupin. Podle kritiků ale tento zákon ještě více oslabí identitu lidí, kteří nepatří k většinovému etniku Chanů, napsala agentura Reuters.
Kritici se navíc obávají, že by kdokoli, kdo tuto národní jednotu zpochybní, mohl dostat nálepku separatisty, kterého je možné pohnat před soud. Zákon navíc nařizuje, že základním jazykem výuky ve školách, ve státní správě a při úředních záležitostech je čínština.
Ve veřejných prostorách, kde se používá čínština i jazyky menšin, musí být čínštině dána „přednost v umístění, pořadí a podobných ohledech“, uvádí zákon. Nicméně dodává, že „stát respektuje a chrání výuku a používání jazyků a písem menšin“.
Obavy Tchaj-wanu sílí
Na nový čínský zákon zareagovala i vláda na Tchaj-wanu, podle níž by mohl Pekingu poskytnout další právní základ pro stíhání Tchajwanců, které považuje za separatisty. Zákon totiž mimo jiné obsahuje ustanovení o ochraně suverenity a bezpečnosti Číny.
Čína, která považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za své území, už má zákony a předpisy proti stoupencům nezávislosti Tchaj-wanu. Jsou mezi nimi i pokyny zveřejněné v roce 2024, které trestají zaryté aktivisty, a to i trestem smrti, přestože čínské soudy nemají na ostrově žádnou jurisdikci.
Zákon nazvaný „Podpora etnické jednoty a pokroku“ byl schválen na závěr výročního zasedání čínského parlamentu – Všečínského shromáždění lidových zástupců. Během zhruba týden trvajícího zasedání čínská vláda krom přijetí nových zákonů představila také další pětiletý plán a klíčové cíle v oblasti politiky a ekonomiky.
Čína má oficiálně 56 uznaných etnických skupin, jimž dominují Chanové. Ti tvoří více než 91 procent z 1,4 miliardy obyvatel Číny. Etnické menšiny – včetně Tibeťanů, Mongolů, Mandžuů či Ujgurů – obývají regiony, které dohromady pokrývají přibližně polovinu rozlohy země a z velké části jsou bohaté na přírodní zdroje.
Deklarovaným cílem zákona je podporovat integraci mezi etnickými skupinami prostřednictvím vzdělávání, bydlení, migrace, komunitního života, kultury, cestovního ruchu a rozvoje. Nicméně docent politologie na newyorské Cornellově univerzitě a odborník na čínskou zahraniční politiku Allen Carlson uvedl, že nová legislativa podtrhuje směřování k asimilaci.
„Zákon jasněji než kdykoli předtím stanoví, že v Čínské lidové republice prezidenta Si Ťin-pchinga musí občané jiných etnik, než jsou Chanové, více usilovat o integraci s chanskou většinou a především být loajální k Pekingu,“ uvedl Carlson.
Tržby obchodníků v lednu stouply, nejvíc přidaly zásilkové služby a online prodej
Maloobchodní tržby v Česku v lednu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozů se zvýšily o pět procent, v prosinci to dle revidovaných údajů bylo o 1,8 procenta. Na růstu tržeb se nejvíce podílely prodej přes internet a zásilkové služby. V porovnání s prosincem tuzemští obchodníci reálně utržili o jedno procento více, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
Český průmysl v lednu zpomalil na 2,8 procenta, roste už rok v kuse
Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila meziroční růst na 2,8 procenta, v prosinci podle revidovaných údajů stoupla o 4,9 procenta. Průmyslová produkce v Česku roste už 12 měsíců v řadě, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
„Spolupracuji se Stvořitelem,“ tvrdil Antoni Gaudí. Půjčoval si kostry a držel půsty
Jeho Sagrada Família se loni stala nejvyšším chrámem světa a stále se staví. Práci svérázného Katalánce, adepta na svatořečení, nelze ignorovat - připomíná divotvornou zemi za zrcadlem. Antoni Gaudí měl k průměrnosti daleko - bouřlivák i asketa, vizionář, co se často neobtěžoval s plány a rovnou stavěl. Od smrti muže, jenž přijal celibát a údajně měl mystické schopnosti, letos uplyne 110 let.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).