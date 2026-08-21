„Vladimire, dost.“ Exministr Kuleba popsal, co může ukončit válku na Ukrajině

„Kolik času nám ještě zbývá do konce války, dnes nikdo neřekne. Z hlediska vnitřního stavu jsme v bodě nejvyššího společenského hněvu, který hledá východisko,“ řekl pro ukrajinská média v novém rozhovoru bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Ten se po konci politické kariéry stal častým komentátorem dění v zemi, která se už téměř pět let brání ruské invazi.
Podle Kuleby, který byl ukrajinským ministrem zahraničí v letech 2020 až 2024, přitom dnes není vidět žádný jasný scénář, který by vedl k rychlému konci války. Výsledkem je poziční válka 21. století, v níž se obě země navzájem ničí, aniž by se přibližovaly k rozhodujícímu vítězství, řekl pro ukrajinský list Noviny.LIVE.
„My nemůžeme ustoupit, protože si myslíme, že by to pro nás znamenalo konec. A oni neustoupí, protože si myslí, že by to znamenalo konec pro ně,“ zhodnotil současnou podobu války.
„Společnost chápe, že za všechno může Putin, ale nemůže na něj dosáhnout, začíná hledat viníky mezi těmi, kteří jsou blíž. Je to přirozená lidská reakce. A kdo to je? Soused, předseda obce, starosta, vláda, prezident, špatní generálové… Hněv je dnes na vrcholu. A v zimě pravděpodobně ještě prorazí strop,“ varoval exministr.
Tři možnosti konce války
„Každé ráno budeme číst, jak jsme něco spálili v Rusku a co Rusové přes noc spálili u nás, a válka bude pokračovat,“ řekl Kuleba. Podle něj má tento stav pokračovat tak dlouho, dokud se nezmění jeden ze zásadních faktorů.
Kuleba následně popsal tři možnosti, které podle něj mohou válku skutečně posunout ke konci. Buď se jedné ze stran zlomí vůle pokračovat v boji, do konfliktu vstoupí třetí hráč a převáží misky vah, nebo jedna ze stran přijde o podporu spojenců či peníze.
Kuleba k tomu dodal, že Ukrajina již dosáhla „stropu“ v možné mezinárodní podpoře. „Více než dostáváme nyní, už získat nedokážeme. Naším základním úkolem je zachovat to, co máme. Podpora Ukrajiny je už tak mimořádně rozsáhlá,“ řekl a dodal, že se Ukrajinci budou moci naučit „dělat věci lépe“ – jako to už udělali roku 2022 – a také „nekrást, tedy minimalizovat všechny ztráty spojené s tím, že se někdo snaží něco pro sebe urvat“. Podle Kuleby by v tom mohl pomoci pud sebezáchovy.
Kuleba zhodnotil i to, že by válku mohla ukončit ztráta podpory spojenců. „Číňané řeknou: ‚Vladimire, dost.‘ Nebo Evropané řeknou: ‚Volodymyre, peníze už nejsou, odcházíme, promiň,‘“ popsal jeden z možných scénářů. Vnější tlak podle něj může být rozhodující. Právě o to se podle Kuleby pokoušel dříve i americký prezident Donald Trump, ovšem „poměrně neobratným způsobem“.
„Ať se ještě napijí krve“
Kuleba zároveň nevěří, že by se v nejbližší době podařilo obnovit skutečná mírová jednání. Podle něj byla příležitost k jejich nastartování promarněna. Trump, který „má problémy v Íránu“, navíc podle něj nemá důvod otevírat proces, který by před americkými volbami nepřinesl výsledek.
„Pro Trumpa je jednodušší říct, že se tam oba zbláznili, ať se ještě napijí krve a my (Spojené státy) se na to podíváme později,“ řekl Kuleba.
Za jednu z největších současných hrozeb považuje Kuleba ruské balistické útoky na velká ukrajinská města. Ani případné dodávky dalších interceptorů by ale podle něj problém dlouhodobě nevyřešily. Rusko totiž vyrábí balistické rakety rychleji, než Západ dokáže vyrábět střely schopné je sestřelovat.
Kuleba proto doporučuje připravovat se i na další obtížnou zimu. Sám už řeší, kde bude shánět naftu do generátoru, a doma má zásobu pitné vody.
Kuleba se v rozhovoru vyjádřil také k volbám, které se na Ukrajině kvůli válce nekonají. Přestože podle něj průzkumy veřejného mínění během války příliš neznamenají, volby by se podle něj měly uskutečnit ještě před jejím koncem.
Rizika voleb za války jsou podle Kuleby velká. Neuskutečnit je ale podle něj představuje riziko ještě větší. Po válce totiž podle něj může společnost ovládnout touha po pomstě a moci.
„Všichni budou toužit po pomstě a po moci a nikdo nebude myslet na nic jiného,“ varoval.
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