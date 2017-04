Mám výbušný materiál na čínské politiky, říkal miliardář. Peking hned požádal Interpol o zatykač

před 7 minutami

Čínský realitní magnát Kuo Wen-kuej se stal v posledních měsících hlavním terčem čínských vyšetřovatelů. Kuo na sociálních sítích a v rozhovorech hrozil, že má "výbušné informace" o korupci v nejvyšších patrech čínské politiky. A Peking zareagoval – požádal mezinárodní policejní organizaci Interpol o vydání zatykače na miliardářovo jméno. On sám je prý podezřelý v korupční kauze.

Peking - Čínský miliardář Kuo Wen-kuej se chlubí, že má "výbušné informace" o vysoko postavených politicích. Tvrdí, že se proto stal hrozbou pro pekingský vládní režim, který na něj teď pořádá "hon na čarodějnice".

Tak označil korupční kauzu, ve které naopak on sám podle Pekingu figuruje.

Čínská vláda dokonce požádala Interpol o vydání zatykače na jméno tohoto podnikatele s nemovitostmi. A ministerstvo zahraničí tvrdí, že jí mezinárodní policejní organizace vyhověla. Sám Interpol se ale k tomu nevyjádřil.

China says Interpol arrest notice issued for businessman Guo Wengui https://t.co/3ISuF4IvqL — Wall Street Journal (@WSJ) April 20, 2017

Hongkongský list South China Morning Post tvrdí, že miliardář Kuo je podezřelý z uplácení. Podle vyšetřovatelů měl zaplatit 60 milionů jüanů (v přepočtu 218 milionů korun) bývalému náměstkovi ministra státní bezpečnosti Ma Ťienovi.

Ten je stíhaný pro podezření z korupce a v prosinci byl vyloučen z komunistické strany. Dříve Ťien vedl čínské kontrašpionážní programy, pro rozvědku pracoval více než 30 let.

Miliardář Kuo ale obvinění, že by byl do této kauzy zapleten, popírá. "Jsou to všechno lži, všechno výhrůžky. Ukazuje to, že se (Peking) bojí, že bych pouštěl do světa výbušné informace," uvedl pro agenturu AP.

Uprchl z Číny do USA

Kuo před dvěma lety opustil Čínu a od té doby žije v zahraničí, mimo zraky veřejnosti.

Podle některých informací momentálně pobývá v americkém New Yorku, kde bydlí v jednom z mrakodrapů s výhledem na Central Park. Bývá prý taky častým hostem v resortu Mar-a-Lago, který vlastní americký prezident Donald Trump.

V posledních měsících ale Kuo začal být aktivní i jiným způsobem.

V rozhovorech s médii a na svém twitterovém účtu tvrdí, že má informace o korupčním chování lidí na nejvyšší místech komunistické strany. A právě to podle něj režimu ve skutečnosti vadí.

"Je to vůbec poprvé, kdy nějaký čínský miliardář pere takové 'špinavé prádlo' na veřejnosti," míní expert Čínské univerzity v Hongkongu Willy Lam.

Naposledy ve středu podnikatel poskytl rozhovor stanici Hlas Ameriky. Popisoval v něm korupci, do které se údajně zapletla rodina jednoho vysoko postaveného čínského politika.

Kuova obvinění, která míří právě na příbuzné některých komunistických funkcionářů, se podle Lama ještě musí prokázat. Přesto jde o "pohromu pro administrativu prezidenta Si-Ťin Pchinga a celkově i pro komunistickou stranu", dodal Lam pro britský list The Guardian.

Sám prezident totiž nedávno vyhlásil válku korupci. Taková kauza, jakou může Kuo rozpoutat, by ale podkopala důvěru obyvatel.

"Ukazuje to, že rodinní příslušníci vůdčích politiků stále dokážou využít svých konexí. A to není pěkný obrázek," uzavírá expert.

Autor dračího mrakodrapu

Padesátiletý miliardář vydělal jmění v oblasti nemovitostí. Stojí například za stavbou jednoho z nejneobvyklejších mrakodrapů v Pekingu - budovy Pangu Plaza ve tvaru draka, která leží nedaleko olympijského stadionu Ptačí hnízdo.

Okázalý magnát je znám svou zálibou v rychlých autech a sociálních sítích.

autoři: Zahraničí, František Typovský

