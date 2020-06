Čína přitvrzuje vůči zemím, které udržují kontakty s Tchaj-wanem, varoval Petříček

Čína se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) snaží o tvrdší postoj vůči těm, kdo udržují kontakty s Tchaj-wanem, který Peking pokládá za svou vzbouřeneckou provincii. Chystaná tchajwanská mise předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nepomůže, ani neuškodí, řekl dnes Petříček v pořadu Otázky Václava Moravce.

Čína podle Petříčka "postupně přitvrzuje, co se týče kontaktů s Tchaj-wanem". Ministr na rozdíl od poslanců uvedl, že cesta není v rozporu s českou politikou jedné Číny. "My si v rámci politiky jedné Číny vyhrazujeme, že budeme udržovat vztahy s Tchaj-wanem," řekl Petříček. Česko by mělo ve vztahu k Číně využívat toho, že je členem EU.

"Nemyslím si, že by tato cesta (Vystrčila na Tchaj-wan) nějakým způsobem pomáhala, ani nebude škodit. Tu cestu doporučit nemohu, ale není v mých pravomocích ji nějak zakazovat," uvedl ministr. Nemyslí si, že by návštěva nějak zásadně poškodila české obchodní vztahy s Čínou. Připomenul, že řada čínských příslibů ohledně investic v ČR nebyla naplněna.

Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Kobza uvedl, že Vystrčilova cesta, která se má uskutečnit na přelomu srpna a září, bude představovat "zásadní odklon od české oficiální zahraniční politiky". Vystrčilovo zdůvodnění cesty potřebou dodržovat principy a hodnoty demokratického státu a nejen "počítat grošíky", přišlo Kobzovi jako "nesmírně arogantní a klukovina".

Člen téhož výboru Pawlas označil podobně jako předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) Vystrčilovu cestu za "jeho trucpodnik, aby se zviditelnil". Podle Gawlase zahraniční politiku dělá vláda a Vystrčilovo zdůvodnění cesty jsou "proklamace a hesla".

Vystrčil na adresu kritiků cesty uvedl, že Senát zůstal jedinou institucí, která vůči Číně hájí českou suverenitu, svébytnost a sebevědomí českého národa. "Musíme počítat s tím, že za to nebudeme všemi chváleni," poznamenal. "Jestliže to někdo považuje za trucpodnik, tak vůbec nic nepochopil, nebo má krátkou paměť, nebo ji má zatemněnou," dodal.