20. 5. Zbyšek
Zahraničí

Čína připravila stejnou show pro oba. Trump a Putin v ní hráli úplně jiné role

Čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně uvítal ruského prezidenta Vladimira Putina i prezidenta Trumpa se stejnými pionýry. Video: Reuters.

Jan Bezucha
Stejné děti s vlaječkami, stejný červený koberec, stejné kamery. Jen reakce byly úplně jiné. Donald Trump si pompézní přivítání v Pekingu viditelně užíval, zatímco Vladimir Putin působil spíš jako člověk, kterého zajímá jen to, co se odehraje za zavřenými dveřmi.

Peking během pár dnů ukázal rozdíl mezi Trumpem a Putinem lépe než stovky projevů. Trump mával dětem, usmíval se na kamery a vypadal, že ho celé to velkolepé divadlo opravdu baví. Čínský styl okázalosti je přesně jeho svět.

Americký prezident Donald Trump si viditelně užíval uvítací ceremonii ve Velké síni lidu v Pekingu.Foto: AP

Putin na stejné scéně působil úplně jinak. Chladně, bez emocí, profesionálně. Jako někdo, kdo ceremonie bere jen jako povinnou kulisu před skutečným jednáním o moci.

Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Xi Jinping se zdraví s dětmi během uvítací ceremonie ve Velké síni lidu v Pekingu.Foto: REUTERS

Je to vlastně jednoduchý rozdíl. Trump chce být vidět. Putin chce mít kontrolu.

