Čína připravila stejnou show pro oba. Trump a Putin v ní hráli úplně jiné role

Čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně uvítal ruského prezidenta Vladimira Putina i prezidenta Trumpa se stejnými pionýry. Video: Reuters.
Stejné děti s vlaječkami, stejný červený koberec, stejné kamery. Jen reakce byly úplně jiné. Donald Trump si pompézní přivítání v Pekingu viditelně užíval, zatímco Vladimir Putin působil spíš jako člověk, kterého zajímá jen to, co se odehraje za zavřenými dveřmi.
Peking během pár dnů ukázal rozdíl mezi Trumpem a Putinem lépe než stovky projevů. Trump mával dětem, usmíval se na kamery a vypadal, že ho celé to velkolepé divadlo opravdu baví. Čínský styl okázalosti je přesně jeho svět.
Putin na stejné scéně působil úplně jinak. Chladně, bez emocí, profesionálně. Jako někdo, kdo ceremonie bere jen jako povinnou kulisu před skutečným jednáním o moci.
Je to vlastně jednoduchý rozdíl. Trump chce být vidět. Putin chce mít kontrolu.