Čína posiluje opatření na ruských hranicích. Obavy z moru nekončí

Čínské zdravotnické úřady v oblastech u ruských hranic vyhodnocují riziko zavlečení moru. Na severovýchodě země se u ruských hranic konalo jednání úřadů a zdravotnické úřady vydaly varování pro obyvatele a cestující. Reagují tak na úmrtí zaměstnankyně sibiřského výzkumného ústavu specializovaného na boj proti moru. Dosud přitom nebylo potvrzeno, že by se jím žena skutečně nakazila.
Zdravotnické úřady ve městě Mandžuli na rusko-čínské hranici uspořádaly koncem minulého týdne jednání věnované riziku morové nákazy. Podle sobotního oznámení zveřejněného na čínské platformě Toutiao se účastníci jednání zabývali mimo jiné případem zápalu plic neznámého původu v ruském Irkutsku.
Posuzovali možné riziko zavlečení nákazy v souvislosti s pohybem osob a zboží přes hranice. Podle hongkongského serveru HK01 chtěly úřady také posílit systémy včasného varování, připravenost na mimořádné situace a spolupráci s celními a dalšími institucemi.
V sobotu pak vydalo městské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v Chulunbuiru, který leží rovněž v čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, zdravotní varování pro obyvatele a cestující.
Doporučení pro cestující z Ruska
Lidem přijíždějícím z oblastí ruského Dálného východu doporučilo sledovat svůj zdravotní stav. Pokud se u nich objeví podezřelé příznaky, mají neprodleně vyhledat lékaře a informovat ho o cestě do rizikové oblasti, uvedl čínský zpravodajský portál Sina. Současně ale upozornil, že na ruském Dálném východě se mor vyskytuje přirozeně.
Místní úřady současně uvedly, že pravděpodobnost výskytu moru považují za nízkou. Oblast však patří k místům s přirozeným výskytem moru a má intenzivní přeshraniční kontakty s Ruskem.
Čínská opatření souvisejí s úmrtím 28leté Darji Šipilovové, která pracovala v Irkutském výzkumném protimorovém institutu na Sibiři. Ženě se udělalo nevolno 30. září a 2. října zemřela. Její smrt vyvolala spekulace, že se mohla nakazit plicním morem při laboratorní nehodě. Tato verze však nebyla potvrzena a ruské úřady ji odmítly označit za příčinu jejího úmrtí.
Ruská hygienická služba uvedla, že žena zemřela na zápal plic neznámého původu. Podle informací zveřejněných minulý týden se u lidí, kteří s ní přišli do kontaktu, neprokázaly nebezpečné patogeny. Úřady zároveň popřely zprávy o druhém případu nákazy. Světová zdravotnická organizace (WHO) si od Moskvy nicméně vyžádala další informace a přesné příčiny jejího úmrtí zůstávají neobjasněné.
Obavy i mimo čínská média
Obavy z možného šíření nákazy se zabývají také úřady v sousedním „vnějším“ Mongolsku. Podle čínských médií mongolské ministerstvo zdravotnictví označilo aktuální riziko za nízké, zároveň však nařídilo preventivní opatření a průběžné sledování situace.
Zprávy vyvolávají obavy na čínských sociálních sítích, mimo jiné kvůli vzpomínkám na přísná protiepidemická opatření během pandemie covidu-19. Ta dokonce na konci roku 2022 vyvolala v Pekingu i dalších velkých čínských městech neobvykle rozsáhlé protesty.
Čína po uvolnění přísných protiepidemických opatření začátkem roku 2023 oficiálně vykázala k 60 tisícům úmrtí na covid. Americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí však uvedlo, že počet obětí mohl být výrazně vyšší a k březnu 2023 dosáhnout zhruba 1,4 milionu.
Někteří čínští internetoví uživatelé připomínají i ničivou epidemii „mandžuského moru“, který si na počátku 20. století na severovýchodě země vyžádal kolem 60 tisíc obětí. Šlo od té doby o poslední velkou epidemii moru na čínském území.
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