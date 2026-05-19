Čína popřela výrok o Putinovi a válce. Načasování jeho návštěvy je mimořádné

Minulý týden čínský prezident Si Ťin-pching hostil v Pekingu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Krátce poté přišlo oznámení o chystané cestě jejich ruského protějšku Vladimira Putina, který dorazil v úterý. „Samotná návštěva výjimečná není. Načasování pouhý týden po Trumpovi ovšem mimořádné je – a u mnohých reprezentují tito státníci trio hlavních světových velmocí,“ uvedl sinolog Filip Jirouš.
Přestože konkrétní výsledky Trumpovy návštěvy Číny nejsou zřejmé, oba lídři setkání označili za úspěch a média na obou stranách Pacifiku píší o obnovování důvěry mezi oběma velmocemi.
Podle nejmenovaných zdrojů britského listu The Financial Times měl čínský prezident v pátek dokonce prohlásit, že Putin bude invaze na Ukrajinu „litovat“. Tuto zprávu ale Peking ještě v úterý odpoledne popřel.
Po „stabilizačním“ setkání s Trumpem ale přichází s rychle navazující Putinovou návštěvou další výjimečná situace, z níž může Čínská lidová republika (ČLR) dále těžit.
„Klíčová je situace, v níž se Peking oproti ostatním dvěma zemím nachází – Trumpovy USA jsou zabředlé v další válce na Blízkém východě, zatímco Putinovo Rusko se zaseklo v nekonečné válce na Ukrajině. Ačkoliv o ruské invazi na Ukrajinu čínský státní tisk píše výhradně jako o ‚ukrajinské krizi‘, zpráva je jasná – pouze ČLR je nyní rozumným světovým lídrem a Si Ťin-pching chce, aby tomu celý svět věřil,“ uvedl pro Aktuálně.cz sinolog Filip Jirouš z Univerzity v Basileji.
Podle Jirouše by ale především evropští státníci neměli zapomínat, že „ČLR zůstává, byť nepřímým, ale o to klíčovějším podporovatelem ruské agrese vůči Ukrajině a Evropě“, a to i přes čínské snahy působit jako rozumná velmoc otevřená diplomacii.
Strategické partnerství i Moc Sibiře
Co se týče současných vztahů mezi Ruskem a Čínou, ministerstvo zahraničí ČLR uvádí, že čínský export do Ruska i ekonomická výměna mezi oběma zeměmi stále rostou rychlým tempem, shrnuje sinolog postoj oficiálních čínských zdrojů.
Jedním z hlavních témat setkání mezi Putinem a Siem má být i plánovaný plynovod ze Sibiře do ČLR nazvaný Moc Sibiře 2. Ten by mohl vzájemné ekonomické propojení obou zemí ještě prohloubit a do Číny ročně dopravovat až 50 miliard metrů krychlových zemního plynu z Ruska.
Pro samotný Peking pak zlepšování vztahů s USA a současné udržování „strategického partnerství“ s Ruskem nepředstavuje vzájemně se vylučující postoj, píše o chystané schůzce a čínské diplomacii například agentura Reuters.
Mohlo by vás zajímat: Video reportéra Aktuálně.cz z vojenského cvičení NATO „Spring Storm“ kousek od hranic s Ruskem.
„Opravdu tristní čísla.“ Češi propadají v důležité disciplíně, horší je jediný tým
Sejmuli ze sebe tlak. Výhrou nad Švédy 4:3 odčinili čeští hokejisté blamáž se Slovinskem a klidně mohou pomýšlet na jedno z prvních dvou míst ve skupině B. V dějišti mistrovství světa ale pořád mají na čem pracovat. Problém představuje hlavně oslabení.
ŽIVĚ Rusové v noci zaútočili na Charkov, Ukrajina hlásí dva mrtvé a šest raněných
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
ŽIVĚ Trump nevylučuje další útok na Írán. Teherán podle něj žádá o dohodu
Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.
Zranění Alcaraze je vážné. Dvojnásobný šampion se nepodívá ani na Wimbledon
Druhý tenista světového žebříčku Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského grandslamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích.
Nejdůležitější plán Prahy odhalen. Metropole se promění, čeká se na finální schválení
Metropolitní plán má před schválením. Finální podoba obstála v posledním kole připomínkování, pražské zastupitelstvo o ní bude hlasovat už příští týden. Minulý rok panovala kolem územního plánu shoda napříč politickými stranami, které jsou zastoupené na magistrátu, uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN). Změny počítají s novými plochami pro byty i se zásadními změnami v dopravě.