19. 5. Ivo
Čína popřela výrok o Putinovi a válce. Načasování jeho návštěvy je mimořádné

Kryštof Peňás

Minulý týden čínský prezident Si Ťin-pching hostil v Pekingu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Krátce poté přišlo oznámení o chystané cestě jejich ruského protějšku Vladimira Putina, který dorazil v úterý. „Samotná návštěva výjimečná není. Načasování pouhý týden po Trumpovi ovšem mimořádné je – a u mnohých reprezentují tito státníci trio hlavních světových velmocí,“ uvedl sinolog Filip Jirouš.

FILE PHOTO: Chinese President Xi welcomes Russian President Putin at SCO summit in Tianjin
Čínský prezident Si Ťin-pching vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) v čínském Tchien-ťinu loni v srpnu (archivní foto).Foto: Reuters
Přestože konkrétní výsledky Trumpovy návštěvy Číny nejsou zřejmé, oba lídři setkání označili za úspěch a média na obou stranách Pacifiku píší o obnovování důvěry mezi oběma velmocemi.

Podle nejmenovaných zdrojů britského listu The Financial Times měl čínský prezident v pátek dokonce prohlásit, že Putin bude invaze na Ukrajinu „litovat“. Tuto zprávu ale Peking ještě v úterý odpoledne popřel.

Po „stabilizačním“ setkání s Trumpem ale přichází s rychle navazující Putinovou návštěvou další výjimečná situace, z níž může Čínská lidová republika (ČLR) dále těžit.

„Klíčová je situace, v níž se Peking oproti ostatním dvěma zemím nachází – Trumpovy USA jsou zabředlé v další válce na Blízkém východě, zatímco Putinovo Rusko se zaseklo v nekonečné válce na Ukrajině. Ačkoliv o ruské invazi na Ukrajinu čínský státní tisk píše výhradně jako o ‚ukrajinské krizi‘, zpráva je jasná – pouze ČLR je nyní rozumným světovým lídrem a Si Ťin-pching chce, aby tomu celý svět věřil,“ uvedl pro Aktuálně.cz sinolog Filip Jirouš z Univerzity v Basileji.

Podle Jirouše by ale především evropští státníci neměli zapomínat, že „ČLR zůstává, byť nepřímým, ale o to klíčovějším podporovatelem ruské agrese vůči Ukrajině a Evropě“, a to i přes čínské snahy působit jako rozumná velmoc otevřená diplomacii.

Strategické partnerství i Moc Sibiře

Co se týče současných vztahů mezi Ruskem a Čínou, ministerstvo zahraničí ČLR uvádí, že čínský export do Ruska i ekonomická výměna mezi oběma zeměmi stále rostou rychlým tempem, shrnuje sinolog postoj oficiálních čínských zdrojů.

Jedním z hlavních témat setkání mezi Putinem a Siem má být i plánovaný plynovod ze Sibiře do ČLR nazvaný Moc Sibiře 2. Ten by mohl vzájemné ekonomické propojení obou zemí ještě prohloubit a do Číny ročně dopravovat až 50 miliard metrů krychlových zemního plynu z Ruska.

Pro samotný Peking pak zlepšování vztahů s USA a současné udržování „strategického partnerství“ s Ruskem nepředstavuje vzájemně se vylučující postoj, píše o chystané schůzce a čínské diplomacii například agentura Reuters.

Video reportéra Aktuálně.cz z vojenského cvičení NATO „Spring Storm" kousek od hranic s Ruskem. | Video: Jaroslav Synčák
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Trump nevylučuje další útok na Írán. Teherán podle něj žádá o dohodu

Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.

Územní plán jako celek pak Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) zveřejnil v úterý odpoledne.

Nejdůležitější plán Prahy odhalen. Metropole se promění, čeká se na finální schválení

Metropolitní plán má před schválením. Finální podoba obstála v posledním kole připomínkování, pražské zastupitelstvo o ní bude hlasovat už příští týden. Minulý rok panovala kolem územního plánu shoda napříč politickými stranami, které jsou zastoupené na magistrátu, uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN). Změny počítají s novými plochami pro byty i se zásadními změnami v dopravě.

