Čína pohrozila následky pro Filipíny, které navštívil tchajwanský šéf diplomacie

Tchajwanské ministerstvo zahraničí pouze připustilo, že obchodní delegace složená z tchajwanských a amerických představitelů dorazila na Filipíny. Tam údajně navštívila oblast související s infrastrukturním projektem Luzon Economic Corridor, do kterého jsou zapojeny také USA a Japonsko. Resort ale odmítl sdělit, zda Lin byl součástí této skupiny, napsala tchajwanská tisková agentura CNA.
Kjódó uvedla, že jde o jeden z mála případů, kdy se veřejnost o zahraniční cestě tchajwanského šéfa diplomacie dozvídá.
Čínská vláda návštěvu kritizovala s tím, že je proti jakékoliv formě oficiálních kontaktů mezi Tchaj-wanem a zeměmi, s nimiž má Peking diplomatické vztahy. Nesouhlasila ani s Linovou červencovou návštěvou Japonska. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun v této souvislosti dnes Filipíny varoval, že by měly dodržovat princip jedné Číny, jinak mohou nést následky.
Tchaj-pej v posledních letech posiluje ekonomické vazby s Filipínami. Snaží se mimo jiné upevnit spolupráci v oblastech, ve kterých má náskok, jako jsou polovodiče.
Peking považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jeho slov silou. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.
Filipíny se s Čínou přou o útes Scarborough, který je v Jihočínském moři a nachází se 345 kilometrů západně od Manily a 880 kilometrů jihovýchodně od čínského ostrova Chaj-nan. Útes v roce 2012 zabrala Čína a následující rok Filipíny podaly oficiální protest u mezinárodního soudu v Haagu. Ten v roce 2016 rozhodl, že Čína nemá na sporné ostrovy územní nárok, Peking ale tehdy oznámil, že se tímto rozhodnutím nebude řídit.