Jak vypadá plošné testování: Čína odebírá vzorky ve městě velkém skoro jako Česko

Když český ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) minulý týden oznámil, že by chtěl otestovat na koronavirus aspoň šest milionů Čechů, ohradili se proti návrhu lékaři, kteří by měli testy provádět, epidemiologové i statistici. Návrh označili za nereálný i riskantní. Čínské úřady se teď rozhodly kvůli nákaze otestovat devítimilionový přístav Čching-tao. Jak plošné testování vypadá?

Úřady ve východočínském Čching-tao se pro testování rozhodly poté, co se virem nakazilo 12 lidí v místní nemocnici, a o víkendu tak vzniklo malé ohnisko. Obyvatelé pěti nejbližších městských částí by podle tamní zdravotnické komise měli podstoupit test do tří dnů, celý zbytek města do pěti dní, napsal server Straits Times.

Polovina nakažených neměla žádné příznaky. "K dnešním 15:30 místního času (9:30 SELČ) již město odebralo 4 235 438 vzorků," uvedla v úterý městská zdravotní komise.

Úřady hermeticky uzavřely okolí nemocnice, kde se nákaza projevila. Provincie Šan-tung, kde se přístav nachází, a národní zdravotnická komise vyslaly do oblasti další zdravotníky. "Celoměstské testování neznamená, že máme hroznou epidemii," citoval jednoho z obyvatel čínský státní deník Global Times. Podle něj bylo v posledních dnech možné vidět místní, jak v několika lokalitách čekají ve frontě na odběr.

Testování probíhá od sedmi hodin ráno do jedenácti hodin večer, píše britský server BBC. Některým zaměstnancům ho zajistily jejich firmy, školy ho zorganizovaly pro studenty.

Zatímco podle českého ministra Prymuly by k případnému českému plošnému testování měly sloužit antigenní testy, které není nutné provádět v laboratořích a jejichž výsledek je známý do několika minut, v Číně se testuje stěrem z nosohltanu. Ten je potřeba ověřit laboratorně. Všichni, kdo mají pozitivní výsledky, pak musí do karantény, bez ohledu na příznaky.

Právě použití antigenních testů pro plošné odhalování nákazy je jedním z důvodů kritiky v Česku - jsou málo spolehlivé a čerstvě nakažené nebo skoro uzdravené, ale stále infekční případy nemusí vůbec rozpoznat.

Oblíbený cíl turistů

Zdravotnické úřady ve městě Čching-tao uvedly, že u téměř dvou milionů odběrů už jsou známy výsledky a žádný z nich nebyl pozitivní. Statistiky zatím zůstávají na "pouhých" 12 případech. Epidemiology ale nákaza znepokojila proto, že do města, které je oblíbeným výletním cílem plným pláží a barů, se během prázdnin v prvním říjnovém týdnu sjelo víc než čtyři a půl milionu návštěvníků. Celkem se v té době dalo po celé Číně do pohybu přes 600 milionů lidí a Čching-tao je prvním významnějším ohniskem nákazy po několika měsících.

Podle serveru Worldometers se v Číně podle oficiálních čísel nakazilo od začátku pandemie 85 tisíc lidí, 4634 jich zemřelo. Za poslední den přibylo celkem 13 nakažených.

Obyvatelé města Čching-tao popisují, že hned po oznámení nákazy se například zavřela restaurace, do které chodil obědvat jeden z potvrzených nakažených. Úřady i jinde v Číně teď vyzývají obyvatele, aby do města nejezdili, a těm, kteří se z něj vrátili, doporučují testy.

Testování i ve Wu-chanu

Čching-tao ale není prvním čínským městem, kde úřady testují miliony lidí naráz. V květnu to byl Wu-chan, odkud se nemoc na konci loňského roku rozšířila po celé planetě. Oficiálně až 11 milionů lidí tam v rámci deseti dnů podstoupilo testy (server BBC počet odhaduje o dva miliony nižší), v červnu pak plošným testováním prošly některé části dvacetimilionové metropole Pekingu.

Ve Wu-chanu se během květnové akce otevřely stovky testovacích stanic s tisícovkami zdravotníků. Další personál jezdil odebírat vzorky ke starším lidem domů.

Podle BBC je jedním ze způsobů, kterými Čína masové testování urychluje, také takzvané "dávkové" testování. Znamená to, že se testují dohromady vzorky odebrané od pěti až deseti lidí, což šetří čas i náklady. Jakmile se zjistí, že jeden "souhrnný" vzorek je pozitivní, otestuje se vzorek každého člověka zvlášť a zjistí se, kdo z nich měl v sobě virus.

Podle odborníků přispělo právě masové testování k tomu, že od poloviny srpna se virus v Číně prakticky nešířil. Všechny ohlášené případy měly původ v zahraničí. Ve městě Čching-tao se na začátku září nakazili dva přístavní dělníci, kteří vykládali dodávku zmražených mořských plodů. Koronavirus podle dostupných informací nikomu dál nepředali, Čína ale v návaznosti na to zakázala dovoz těchto potravin z vybraných oblastí. Odkud přesně se virus dostal do přímořského letoviska nyní, zatím místní úřady nevědí.

