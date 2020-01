Jako v obležení. Čína odřízla město s 11 miliony lidí, kvůli viru nesmí nikdo ven

Čínské úřady zavedly drastická opatření ve městě Wu-chan, které je epicentrem nebezpečného koronaviru. Od čtvrtka odřízly jedenáctimilionové město od okolního světa. Nelétají letadla, nejezdí vlaky ani autobusy. Zastaveno je metro a veškerá městská doprava.

O radikálním kroku rozhodla vláda poté, co ve středu prudce vzrostl počet lidí nakažených koronavirem - ze tří stovek na téměř dvojnásobek. Zemřelo zatím sedmnáct lidí. Novou nemoc lékaři přirovnávají k viru SARS, který v letech 2002 a 2003 zabil v Hongkongu a na jihu Číny přes 800 lidí.

Zákaz cestování platí od čtvrtka od desáté hodiny ranní, přičemž úřady to oznámily krátce po středeční půlnoci. Zpravodajové několika médií ve městě hlásí, že mnoho lidí ráno oblehlo vlakové nádraží a snažilo se vyměnit jízdenky, aby se ještě stihli z města dostat. Všechny spoje byly ale beznadějně přeplněné.

Z wuchanského letiště každý den odlétá do jiných měst zhruba třicet tisíc pasažérů, od čtvrtka se ale nikdo nedostane ani do Wu-chanu, ani pryč. Přitom se blíží oslavy čínského Nového roku, což je období, kdy desítky milionů Číňanů cestují domů nebo za příbuznými.

Uzavření Wu-chanu platí do odvolání. Město je jednou z největších dopravních křižovatek Číny.

Nemocní jsou i doktoři

Lékaři už zjistili, že virus se šíří z člověka na člověka. Lidé proto nakupují roušky, které si dávají přes ústa.

Původním zdrojem nákazy bylo tržiště s masem a mořskými plody ve Wu-chanu. Odborníci však tvrdí, že čím víc se virus rozšíří, tím budou jeho mutace nebezpečnější. Případy onemocnění hlásí také Hongkong, Thajsko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Spojené státy.

"Moje sedmapadesátiletá matka má všechny příznaky viru. Když jsme ale dorazili do nemocnice, řekli nám, že oddělení je zavřené, protože všichni čtyři lékaři jsou zřejmě také infikováni," řekl jeden z obyvatelů Wu-chanu reportérovi deníku Financial Times. Člen personálu nemocnice pak prozradil stejnému novináři, že město nemá dost léků a kapacit na zvládnutí infekce. Pacienty není kde izolovat.

Americký list Wall Street Journal zase popisuje dramatické ráno na vlakovém nádraží ve Wu-chanu. Tisíce lidí se tlačily v hale, aby ještě stihly z "obleženého" města uniknout.

"Dozvěděla jsem se ve dvě hodiny ráno, co se děje. Vzbudila jsem manžela, chtěla jsem se co nejrychleji dostat ven," vypověděla pětadvacetiletá účetní Laj Süan, která se podle svých slov už několik dní vyhýbá všem veřejným místům a nechodí do restaurací.

Padá i ekonomika

Epidemii SARS (zkratka pro syndrom náhlého selhání dýchání) způsobil před devatenácti lety koronavirus SARS-CoV. Rozšířil se z jihočínské provincie Kuaj-teng do více než padesáti zemí světa, nakazilo se osm tisíc lidí. Nakažení měli vysoké teploty, bolesti hlavy, suchý kašel a poté dýchací potíže.

Nová epidemie má už vliv také na ekonomiku. Čínské akcie kvůli obavám z nového koronaviru oslabily zhruba o tři procenta. Zaznamenaly tak nejprudší jednodenní pokles za téměř devět měsíců.

Náměstek českého ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl v České televizi, že pravděpodobnost výskytu této nemoci v Česku je v současnosti malá. "Riziko je pro nás téměř nulové, naprosto minimální," uvedl.

Podívejte se na video k dění kolem koronaviru 2019-nCoV: