Odveta Číny: Americkým novinářům vzala akreditace, reaguje na snížení počtu víz

Čínská vláda sdělila, že odebere akreditace americkým novinářům pracujícím pro tři velké americké deníky. Jde podle ní o reciproční krok související s rozhodnutím americké vlády ze začátku března snížit počet pracovních povolení, která se vydávají pro zaměstnance čínských státních médií.

Ministerstvo zahraničí podle agentury AP v tiskové zprávě zveřejněné na internetu informovalo, že vyzvalo americké novináře píšící pro listy The New York Times, The Wall Street Journal a The Washington Post, jimž má před koncem letošního roku vypršet akreditace, aby do deseti dnů vrátili své novinářské průkazy potvrzující akreditaci.

Těmto zpravodajům nebude podle sdělení čínské vlády povoleno dále pracovat jako novináři na území pevninské Číny, v Hongkongu a v Macau.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v reakci na čínskou odvetu vyzval Peking, aby své rozhodnutí přehodnotil. Podle ministra čínské rozhodnutí o odebrání akreditace "zbaví svět a čínský lid přístupu k informacím v době mimořádně komplikované šířením koronaviru".

Ministerstvo zahraničí USA omezující opatření proti pracovníkům čínských státních médií oznámilo 2. března. Zdůvodnilo ho tím, že jde o odpověď na "dlouhotrvající zastrašování a obtěžování žurnalistů" ze strany úřadů v Číně. Peking tento krok Washingtonu značně popudil. Vláda ho označila za bezdůvodné represe vůči čínským médiím.