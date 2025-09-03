Zahraničí

Čína na vojenské přehlídce ukázala jaderné zbraně, Si ji sledoval s Putinem a Kimem

před 1 hodinou
Lidstvo opět čelí volbě mezi mírem a válkou, mezi dialogem a střetem. Podle agentury AFP to řekl čínský prezident Si Ťin-pching v projevu, kterým zahájil dnešní vojenskou přehlídku na pekingském náměstí Tchien-an-men, jež je součástí čínské oslavy 80. výročí konce 2. světové války. Přehlídce z tribuny přihlížela kromě čínských představitelů a válečných veteránů také řada zahraničních hostů.
Čína, vojenská přehlídka, Si Ťin-Pching, Vladimir Putin, Kim Čong-un, hypersonické zbraně
Záběry čínské stanice CCTV zachytily čínského prezidenta, jak stojí na tribuně mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

"Velké obrození čínského národa je nezastavitelné," uvedl v projevu Si s odkazem na slogan používaný čínskou komunistickou stranou. Strategickou oporou tomuto úsilí musí podle prezidenta být čínská armáda. Po ukončení projevu provedl Si inspekci nastoupených jednotek a z otevřené limuzíny zdravil vojáky, kteří mu odpovídali zvoláním "Sloužíme lidu!", píše agentura AP.

Na Siův projev okamžitě reagoval americký prezident Donald Trump, který na své sociální síti Truth Social položil otázku, zda Si zmíní i americkou podporu a oběti v boji za čínskou svobodu v průběhu 2. světové války. Čínskému prezidentovi i "úžasnému čínskému lidu" Trump následně popřál krásný den oslav. "Vyřiďte prosím mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům," zakončil Trump svůj vzkaz.

Na přehlídce, která trvala více než hodinu, čínská armáda ukázala mimo jiné řadu balistických střel včetně hypersonických či jaderných, jednotky pro kybernetický boj, průzkumné a útočné drony či strategické bombardéry. Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím vypuštěno 80 tisíc holubic, píše Reuters.

Vojenské přehlídky se mezi jinými zúčastnili běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, íránský prezident Masúd Pezeškján či slovenský premiér Robert Fico. Mezi hosty naopak nebyli vysocí představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje.

 
