Čína musí kápnout božskou. Covid-19 unikl z laboratoře, píše expremiér Boris Johnson

Bývalý britský premiér Boris Johnson se v komentáři pro deník Daily Mail ostře vyjádřil k původu covidu-19. Virus podle něj téměř jistě unikl z wuchanské laboratoře a čínská vláda se podle něj vyhýbá převzetí odpovědnosti. Johnson vyzývá britskou vládu, aby na Čínu vyvinula větší tlak.

Britský expremiér Boris Johnson, který byl u moci v letech 2019-2022, se vyjádřil k původu onemocnění covid-19. V komentáři pro deník Daily Mail napsal, že podle něj virus unikl z laboratoře v čínském Wu-chanu, a zdůraznil, že u pandemie koronaviru doposud nebyla vyvozena dostatečná odpovědnost - mimo jiné proto, že čínská vláda stále odmítá spolupracovat a sdílet zásadní informace o výzkumu, který tam tehdy probíhal.

"Po pěti letech to prostě nestačí. Abychom se mohli připravit na další virus, musíme znát původ tohoto. Číňané stále nepředali soubory dat z Wu-chanu pořízených od září 2019 dál a odmítli řádně spolupracovat při vyšetřování, které vedla Světová zdravotnická organizace. To je opovrženíhodné. Žádná jiná země by si takové chování nedovolila," napsal Johnson.

Ve svém textu také uvedl, že hypotéza o přirozeném původu viru - často spojovaná s tzv. mokrými trhy (takto bývá označován trh nabízející zejména čerstvé maso, ryby a další zboží podléhající zkáze, pozn. red.) - je v současnosti nepřesvědčivá. Podle Johnsona by člověk musel uvěřit "celé řadě fantastických shod okolností", aby došel k závěru, že virus covidu-19 nepochází z laboratoře.

"Museli byste věřit, že je dílem čisté náhody, že se nový koronavirus, podobný těm netopýřím, objevil právě ve Wu-chanu, kde se zároveň hříčkou osudu nacházela přední světová laboratoř zabývající se právě výzkumem netopýřích koronavirů," napsal.

"Museli byste věřit, že právě v této laboratoři se zcela nahodile prováděly vysoce kontroverzní experimenty se zaměřením na 'zisk funkce' (angl. gain-of-function), při nichž se vědci snažili geneticky upravit viry tak, aby byly nakažlivější pro člověka. Museli byste také zavřít oči před skutečností, že v době, kdy covid vypukl, bylo v mrazácích wuchanské laboratoře uloženo devět nejbližších genetických příbuzných viru SARS-CoV-2," dodal někdejší britský premiér.

Johnsonův komentář přichází v době, kdy se čím dál více světových institucí přiklání k teorii, že pandemický virus unikl z laboratoře. Mezi nimi jsou CIA, FBI či německá zpravodajská služba BND. Podle údajů OSN zavinil covid-19 po celém světě zhruba 15 milionů úmrtí a škody v hodnotě 16 bilionů dolarů, jak podotýká Johnson, pročež vyzývá britskou vládu, aby vyvinula důraznější tlak na Peking a požadovala úplné zveřejnění relevantních dat. "Čínská vláda by měla kápnout božskou, jinak tenhle skandál jen poroste," varoval.

Johnson rovněž uvedl, že britští vědci i diplomaté původně odmítali teorii laboratorního úniku i proto, že se obávali negativních dopadů na vědecký výzkum a vztahy s Čínou. "Nechtěli být obviněni, že vytvářejí monstra ve zkumavkách, obávali se také omezení financování," napsal Johnson s tím, že Čína dlouhodobě podporuje výzkumné projekty ve Velké Británii. "Myslím, že lze vidět, proč bylo obecně pro britské vědce mnohem pohodlnější věřit, že fatální virus je výsledkem romance netopýra s luskounem," napsal expremiér.

Boris Johnson své přesvědčení o laboratorním původu viru přednesl již loni na podzim ve svém memoáru Unleashed. Tehdy napsal, že "někteří vědci si zjevně zahrávali s kusy virů jako čarodějnice z Macbetha - oko z netopýra a noha ropuchy… a ejhle, rozpustilá malá potvora vyskočila ze zkumavky a začala se množit po celém světě".

Časopis The Spectator poukazuje na to, že u Johnsona v tomto ohledu došlo k obratu o sto osmdesát stupňů. Ještě v roce 2021 totiž tehdejší premiér tvrdil, že pandemie je důsledkem, jeho slovy, "dementních" praktik tradiční čínské medicíny, která věří v léčebné účinky luskouních šupin a netopýřích výkalů. Bez této pověrčivosti, jak tehdy tvrdil, by nedošlo k podmínkám nutným pro mutaci a následný vznik pandemického viru. Teď nicméně hypotézu přirozeného původu zcela opustil.