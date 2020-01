Bezprecedentní krok Číny. Nikdy kvůli nemoci neodřízli tolik lidí, říká český lékař

Čína po Wu-chanu odřízla i další města v provincii Che-pej, která je epicentrem epidemie nového koronaviru. V izolaci od okolního světa se tak ocitlo přes 37 milionů lidí. Zastavená je letecká, železniční, autobusová i automobilová doprava. Podle lékaře Rastislava Maďara se něco podobného v minulosti ještě nestalo.

Počet obětí koronaviru přitom dál stoupá. Do pátku zemřelo šestadvacet lidí a počet infikovaných se blíží tisícovce. Tedy těch, u kterých byla nákaza potvrzena.

"Když propukla v roce 2002 srovnatelná epidemie viru SARS, Čína velmi dlouho tajila informace a nekomunikovala. To vedlo k celosvětové epidemii. V dnešní době pomáhají sociální sítě, které na úřady vyvíjejí větší tlak, a tak už si Čína něco podobného nemůže dovolit," řekl Aktuálně.cz docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty univerzity v Ostravě.

Podle něj je poslední krok Číny bezprecedentní. "Ještě nikdy se nestalo, aby se kvůli infekci ocitlo v izolaci tolik milionů lidí. Zakazují i taxislužbu. Všichni musí nosit roušku, policie zastavuje auta a kontroluje je. Neznamená to však, že epidemie může být zastavena. Posledního ledna končí dovolená stovkám milionů lidí v Číně u příležitosti oslav Nového roku. Potom se ukáže, jaká je situace ve skutečnosti."

Během pátku čínské úřady například uzavřely pro turisty část Velké čínské zdi a síť restaurací McDonald's zavřela provozovny v pěti městech v provincii Che-pej.

Udělat pořádek na trzích s masem

O novém koronaviru se však začalo psát už loni v prosinci. Starosta Wu-chanu nyní řekl v rozhovoru pro čínskou televizi, že místní úřady nebyly dost rychlé při vyhodnocení nebezpečí, které virus představuje. Izolace Wu-chanu začala ve čtvrtek, kdy ji doporučil tým epidemiologů, který přijel z Pekingu. Na místě usoudil, že situace je vážnější, než tvrdili místní zdravotníci.

Rastislav Maďar navíc upozorňuje na další problém. "Namísto těchto represí by se čínská vláda měla zamyslet nad tím, že levnější i efektivnější by bylo, kdyby se udělal pořádek v tržnicích se zvířaty a masem. Podmínky jsou tam strašné, ze zvířat teče krev, moč a výkaly," vysvětluje s tím, že úřady by se spíš měly soustředit na prevenci. "Pokud to neudělají, budou se takové věci dít i v budoucnu a možná ještě horší."

Původcem koronaviru byla totiž nelegálně prodávaná divoká zvířata na jednom tržišti ve Wu-chanu. Zřejmě netopýři nebo kaloni.

Jak ale český lékař dodává, stále není jasný přesný způsob šíření nové nemoci. "Onemocněli i zdravotníci, kteří nosí ochranou roušku přes nos a ústa. Takže je otázkou, zda se to nepřenáší přes oční sliznici, pak by byla rouška k ničemu. Zdravotníci by v takovém případě museli nosit ochranné brýle. Nevíme také, zda se to nepřenáší pohlavním stykem nebo výkaly. Je tu příliš mnoho neznámých, jde o nový patogen," říká epidemiolog.

Několik wuchanských nemocnic už požádalo o ochranné brýle, roušky, čepice a ochranné oděvy pro zdravotníky. Čínská média uvádějí, že ale některá zařízení mají zásoby zdravotnického materiálu jen na tři až čtyři dny a docházejí jim testovací sady.

I za hranicemi Číny

Nákaza se projevuje horečkou, kašlem a poté dýchacími potížemi. Kromě Číny hlásí hospitalizované pacienty také Thajsko, Tchaj-wan, Jižní Korea, Singapur, Japonsko, Vietnam nebo Spojené státy. Z Evropy zatím žádná infekce hlášena není.

"Pokud někdo byl v rizikové oblasti a má podezření, že by mohl být nakažen, ať hlavně nejde do čekárny k praktickému lékaři a nejezdí městskou hromadnou dopravou. Ať si zavolá z domova a přijede speciální sanitní vůz," apeluje na Čechy Rastislav Maďar.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek oznámila, že je ještě příliš brzy na to, aby kvůli šíření nového viru vyhlásila celosvětový stav zdravotní nouze. Číňané však nyní vyhlížejí svátky lunárního Nového roku, kdy se na cesty za příbuznými po Číně i v zahraničí vydávají stamiliony lidí. Letos lunární Nový rok připadá na 25. ledna. Veřejné oslavy naplánované na sobotu ale Peking zrušil.

