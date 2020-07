Čína informovala o koronaviru až po dvou žádostech WHO, ukazují dokumenty

Čína informovala o výskytu plicní nemoci ve Wu-chanu až po dvou žádostech vznesených Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Vyplývá to z aktualizované zprávy, v níž WHO podala tento týden přesnější sled událostí týkajících se zveřejnění informací šíření koronaviru.

USA obviňují Čínu, že informovala příliš pomalu a způsobila tak rozšíření viru po celém světě. Prezident Donald Trump WHO obvinil, že je pod čínským vlivem, a vypověděl spolupráci s touto organizací. Čína obviňování ze zadržování informací popírá. Jak uvedla agentura DPA, z původní, dubnové, verze zprávy WHO o vývoji pandemie se dalo soudit, že čínské úřady o výskytu nákazy informovaly už loni 31. prosince. Z aktualizace je ale zřejmé, že ten den zveřejnily tiskovou zprávu wuchanské zdravotnické úřady, ne Peking. Výkonný ředitel WHO Michael Ryan řekl, že takový postup není neobvyklý a často národní instituce nejprve ověřují zprávy z provincií. Aktualizovaná chronologie WHO uvádí, že sekce WHO působící v Číně upozornila 31. prosince na případy "virového zápalu plic", když o tom našli její pracovníci sdělení na webové stránce wuchanské zdravotní komise. Téhož dne se k informační službě WHO dostalo tiskové sdělení mezinárodní epidemiologické sítě ProMed, která má sídlo v USA. Také v něm se hovořilo o případech "zápalu plic neznámého původu" ve Wu-chanu. WHO pak dvakrát po sobě - 1. a 2. ledna požádala o informace čínské úřady, které odpověděly 3. ledna. Ryan řekl, že země mají na ověření lokálních údajů 24 až 48 hodin. S příslušným pracovníkem WHO v Číně se podle něj státní čínské úřady spojily okamžitě. Studie odborníků z lékařské fakulty americké Harvardovy univerzity navíc ukazuje, že nový typ koronaviru se možná šířil v Číně už loni v srpnu. Satelitní snímky z čínského města Wu-chan v té době totiž ukazují zvýšený příliv lidí do místních nemocnic. Na čínském internetu navíc uživatelé ve stejném období začínají častěji vyhledávat slova, která odpovídají příznakům nemoci covid-19. Koronavirus v číslech Koronavirus se celosvětově potvrdil dosud u více než 11 milionů lidí, s covidem-19 zemřelo 525 470 pacientů. Vůbec nejpostiženější jsou USA, kde je téměř 2,8 milionu nakažených a přes 129 000 mrtvých. Trump dočasně vypověděl americké finanční příspěvky WHO a v květnu ukončil spolupráci kvůli vlivu, který na ni má Čína. WHO obvinění z toho, že podléhá Číně, odmítá.