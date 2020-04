Čína lhala o počtech nakažených, píší tajné služby. Pravdivá čísla se nikdy nedozvíme

Americké tajné služby v minulém týdnu předaly Bílému domu zprávu, která tvrdí, že oficiální počty obětí a nakažených nemocí Covid-19 na čínském území jsou lživé. Množství mrtvých i nakažených je údajně vyšší, než Peking uvádí.

Zpravodajský server Bloomberg získal informace o zprávě od tří zdrojů z Bílého domu, kteří si nepřáli být jmenováni. Dokument určený okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa je podle nich tajný a nebyl oficiálně představen veřejnosti. Přesto se zdroje nezávisle na sobě shodují na tom, co v něm stojí.

Zpráva podle nich uvádí, že čínská oficiální čísla evidující 82 tisíc nakažených a přes 3300 mrtvých na následky nákazy Covid-19 jsou oproti realitě úmyslně snížena. Dva z nich řekli, že dokument čísla přímo označuje za "falešná".

Čínská vláda taková obvinění odmítá. Tvrdí, že přijala potřebná opatření, která mají zajistit pravost čísel.

K tématu se vyjádřil i Chu Si-ťin, šéfredaktor čínského deníku Global Times, publikujícího články souznící s politikou čínského režimu. "Kdyby se falšoval počet úmrtí, jaká oddělení by se tím zabývala? Kdo by tento plán zavedl?" ptal se řečnicky svých sledujících na čínské sociální síti Weibo. "Pokud by jedno místo čísla falšovalo, museli by to maskovat celou dobu. Riziko, že by to pokazili, by bylo obrovské," dopsal k otázce podle Bloombergu.

Sinolog a analytik Výzkumného centra zaměřený na studium Číny Filip Šebok však dodává, že upravování statistik je v Číně běžné. Především v případech, kdy vysílají negativní zprávy. "Když čínská propaganda začala mluvit o vítězství v 'lidové válce' nad epidemií, vznikl tlak na to, aby se 'přizpůsobily' i statistiky," popisuje Šebok pro server Aktuálně.cz. Podle něj není reálné, že bychom se kdy dozvěděli, kolik lidí skutečně nemoci podlehlo.

Krematoria s 24hodinovým provozem

O pravosti čísel pochybuje i mnoho Číňanů, hlavně těch z města Wu-chan, které bylo epicentrem nákazy. Místní vychází hlavně z vytíženosti krematorií, kam si nyní po uvolnění dvouměsíční karantény mohou jít vyzvednout ostatky svých blízkých.

U pohřebních ústavů se tvoří několikahodinové fronty a kupí se před nimi stovky uren. "To nemůže být správné… Spalovny pracují nepřetržitě, tak jak mohlo umřít jen tak málo lidí?" ptal se jeden z obyvatel Wu-chanu redaktora serveru Radio Free Asia.

Wuhan citizens waiting to get cinerary casket. First patch of cinerary caskets piling up in one crematorium totals 2500. There're 7 crematoriums in Wuhan, then what's the real death toll? #WuhanVirus #CoronaLockdown pic.twitter.com/sf2zYy0F0k — Miuu (@qwertyu56950695) March 28, 2020

S odvoláním na dlouhé čekací doby a množství uren lidé na sociálních sítích odhadují, že zemřít v Číně mohlo i přes 40 tisíc lidí. Nejextrémnější odhady mluví o 47 tisících obětí.

Podle Filipa Šeboka jsou tato čísla nicméně přehnaná. "Je nutné si uvědomit, že mezi mrtvými za dva a půl měsíce uzavření Wu-chanu byli i lidé, kteří nezemřeli v důsledku onemocnění Covid-19. Ve městě velikosti Wu-chanu každý měsíc za běžných okolností zemře na 10 tisíc lidí," říká o 11milionovém městě sinolog.

"Běžnou úmrtnost na jiné choroby navíc mohl zvýšit fakt, že místní nemocnice byly pod náporem, a nemohly tak poskytovat běžnou péči pro lidi s jinými nemocemi. Proto je vcelku pochopitelné, že po otevření krematorií se tvořily dlouhé fronty. Oficiální počty mrtvých jsou určitě nepřesné a budou vyšší. Nemyslím si ale, že by se jednalo o řádové rozdíly. Ani v Číně není lehké jen tak zatajit několik desítek tisíc úmrtí," řekl serveru Aktuálně.cz.

Šebok zároveň dodává, že většina Číňanů své vládě věří. Reakcí na epidemii si "komunistická strana paradoxně získala ještě větší podporu", předpokládá sinolog.

S pozitivním testem, ale mimo statistiky

Pochybnosti nad čínským počítáním obětí a nakažených jsou zapříčiněny také tím, že úřady osmkrát změnily metodu, pomocí které nakažené počítali. Do oficiálních statistik se například dlouhou dobu nedostali ti s pozitivním testem, ale bez příznaků onemocnění. Ti jsou v jiných zemích do statistiky běžně započítáváni.

Podle dat čínské vlády, která nebyla uveřejněna, ale hongkongský deník South China Morning Post do nich nahlédl, šlo celkem o 43 tisíc lidí, kteří se takto do statistik nedostali, a tím pádem se počet nakažených uměle výrazně snížil.

Šebok tvrdí, že tento krok mohl ovlivnit i způsoby, jakými se ostatní země na šíření nákazy připravily. "Neúplnost čínských statistik může být závažný problém, protože na nich byly postaveny i některé modely v jiných zemích, předpovídající rozvoj nákazy v tamních podmínkách," uvedl.

Poté co na zveřejnění i těchto čísel začali odborníci naléhat, zvedla čínská vláda počet nakažených o 1500 lidí. To je podle Šeboka však jen současný počet nakažených bez symptomů a nezahrnuje celé číslo uvedené v tajné zprávě.

Návrat do normálu

Dobrou zprávou podle serveru Foreign Policy však je, že se život ve Wu-chanu vrací k normálu. Úřady ukončily karanténu, lidé se vracejí do práce a zdravotníci, kteří jeli do města s nákazou vypomáhat, se vrací domů.

"Když se podíváme na momentální situaci, není důvod věřit, že by Peking významně zatajoval současné stavy. Život v Číně se pomalu vrací do normálu, odstraňují se omezení pohybu a obnovuje produkce průmyslu. Pokud by situace nebyla pod kontrolou, Peking by k takovým krokům nepřistupoval. Stále však není vyloučeno, že dojde k druhé vlně nákazy, při které by se přílišné sebevědomí Pekingu mohlo vymstít," dodává Šebok.

