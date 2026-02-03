Čína cvičila i s "ocelovými válečníky". Videa ukazují, že vytváří novou armádu

Čínská armáda a její rozsáhlá taktická cvičení poukazují na budoucnost moderního válčení. Hlavní roli v něm totiž nehrají jen vojáci, ale především tzv. autonomní systémy – od pozemních robotických psů vyzbrojených puškami až po sebevražedné drony.
Čínská lidová osvobozenecká armáda provedla několik taktických cvičení se zaměřením na zapojení pěchotních FPV dronů a pozemních bojových dronů. Ta zahrnovala širokou škálu úkolů jako průzkum, překonávání překážek nebo přepravu nákladů – například munici, popsal podrobnosti web militarnyi.com.
Jedním z výrazných prvků jsou robotičtí psi přezdívaní „oceloví válečníci“, které Čína poprvé představila už v roce 2024 na mezinárodní výstavě Airshow China.
Kromě průzkumu a přepravy nákladů mají ale i daleko agresivnější využití – během cvičení Goldern Dragon 2024 mezi Čínou a Kambodžou byl dokonce nasazen robotický pes vyzbrojený útočnou puškou. Robot tak působí přímo v první linii jako součást útočné jednotky a díky své konstrukci se dokáže pohybovat v terénu, který je pro klasickou kolovou techniku nedostupný.
Čínská armáda se ale masivně soustředí i na využití nízkonákladových FPV dronů, které hojně využívá jak pro průzkum, tak pro přímé útoky na cíle. Míří ale ještě dál – během cvičení Golden Dragon 2025 ukázali letoun integrovaný s útočnou puškou QBZ-95 – Čína se tak snaží vyrobit armádu, kde nejnebezpečnější úkoly přímo v centru boje přebírají stroje, uzavírá web.