„Čína a USA by měly být partnery.“ Trump a Si Ťin-pching prodloužili obchodní příměří

Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody, uvedl ve středu podle agentury Reuters americký ministr financí Scott Bessent. Oznámení přišlo v momentě, kdy čínský prezident Si Ťin-pching zahájil třídenní státní návštěvu USA.
Bessent to řekl ve vysílání stanice Fox News několik hodin po setkání s čínským vicepremiérem Che Li-fengem, jehož cílem byla příprava na čtvrteční summit mezi prezidentem Sim a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. Na něm by mohlo dojít k některým oznámením ohledně společného cíle obou zemí zrušit cla na nekritické zboží v hodnotě 30 miliard dolarů, na finanční služby a nákupy zemědělských produktů.
„Sešli jsme se, abychom zvážili, zda bychom mohli uzavřít rozsáhlejší dohodu namísto pouhých několika menších kroků,“ řekl Bessent. Dvouměsíční prodloužení obchodního příměří, které obě strany uzavřely loni v říjnu v jihokorejském Pusanu, jim podle ministra dá více času na to, aby zjistily, co mohou v ekonomické oblasti udělat.
Na otázku, zda by se dohoda mohla vyjednat do 10. ledna, Bessent uvedl, že to zatím není jasné. Dodal, že Washington také tlačí na Čínu, aby v nadcházejících měsících důkladněji plnila své závazky vyplývající ze stávající dohody. Peking podle něj plní svůj závazek nakoupit 25 milionů tun sójových bobů, zaostává ale v plnění slibu nakoupit další zemědělské produkty za 17 miliard dolarů (přes 364,8 miliardy Kč). Podle amerických představitelů se zpožďují i dodávky vzácných zemin z Číny.
Bessent dříve novinářům řekl, že Peking na nedělním jednání nastínil možnost rozsáhlejší obchodní dohody mezi USA a Čínou, neposkytl ale žádné podrobnosti o jejím možném rozsahu. „Jsme otevřeni myšlence buď pokračovat v dohodě z Pusanu, nebo zvážit rozsáhlejší dohodu. Obě možnosti nám vyhovují a uděláme to, co je nejlepší pro americký lid,“ dodal.
Dohoda z Pusanu dramaticky snížila celní sazby na obou stranách, které se po vzájemných odvetných opatřeních v reakci na loňské Trumpovo zvýšení cel vyšplhaly až na trojciferné hodnoty. Čína také souhlasila s obnovením dodávek magnetů ze vzácných zemin a dalších kritických minerálů, které dosud výrazně omezovala.
Trump přivítal Siho osobně už na letištní ploše a ne až v Bílém domě, jak je obvyklé. „Myslím, že to oceňují, jsou to báječní lidé,“ řekl podle agentury AP Trump po návratu do Bílého domu. Americkému prezidentovi se dostalo velkolepého uvítání v polovině května, kdy navštívil Peking.
„Čína a USA by měly být partnery, nikoli soupeři. Dosažení velkého oživení čínského národa a učinění Ameriky opět velkou mohou jít ruku v ruce a obě země mohou přispívat k úspěchu té druhé, čímž budou prospívat celému světu,“ napsal čínský prezident podle médií v prohlášení.
Oba prezidenti by měli ve středu jednat o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti AI nebo propuštění dvou amerických občanů zadržovaných v Číně. Diskuse by se mohla také stočit k záměru Washingtonu poskytnout zbraně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje.
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