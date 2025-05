Ukrajinský exšpion: Výbušný materiál zasáhl do války na Ukrajině. Vše mohlo být jinak

Rusku podle bývalého zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Ilji Pavlenka slouží vydírání jadernými zbraněmi k tomu, aby ovlivňovalo západní země. Na podzim roku 2022, po charkovské ofenzivě, to vedlo k prvnímu dlouhodobému zmrazení dodávek zbraní Ukrajině.

Pavlenko, který sloužil také v ukrajinské kontrarozvědce (SBU), v rozhovoru pro ukrajinskou zpravodajskou agenturu RBC-Ukrajina prozradil, že ruské, a dříve také sovětské, zpravodajské služby často vypouštějí falešné informace o případném použití jaderných zbraní.

Osvědčení agenti poté zprávy šíří tak, aby se dostaly k vysoce postaveným západním politikům. "Tak se na Bidenově (bývalý prezident USA) stole ocitnuly materiály, které tvrdily, že Rusové údajně připravují jaderný úder - možná v Černém moři nebo na nějaké vojenské zařízení - s cílem rozšířit paniku na Ukrajině a destabilizovat Evropy," vysvětlil Pavlenko.

Dodal, že Rusko často mění svou jadernou strategii, aby vypadalo agresivněji. Například sníží hranici, kdy může použít jaderné zbraně, právě v době, když západní zpravodajské služby začínají zjišťovat podrobnosti o možném úderu.

"Pro západní zpravodajské služby znamená (ruský krok) formu potvrzení. Politici a vojenští velitelé to nemohou ignorovat, takže to vede k omezení úderů, snížení vojenské pomoci," doplnil bývalý zástupce šéfa HUR.

Připomněl konkrétní případ, kdy Západ po ukrajinské ofenzivě v Charkovské oblasti v roce 2022 náhle zastavil dodávky zbraní. "Pokud si vzpomínáte, po zahájení charkovské operace jsme byli svědky prvního dlouhodobého pozastavení dodávek zbraní. Kdyby k tomu nedošlo, mohla mít válka úplně jiný vývoj," popsal Pavlenko.

"Nevíme to jistě, ale soudě podle tehdejší reakce Bílého domu, Rusové pravděpodobně 'krmili' USA dezinformacemi o možném jaderném úderu a Biden se možná zalekl. Výsledek? Pozastavení pomoci. Nejsou to tedy jen Rusové, jsou to také Američané, kdo ovlivňuje tempo této války," upozornil ukrajinský generálmajor.

Pavlenko varoval, že moderní ruské zpravodajské služby nyní operují agresivněji a globálněji než kdykoli předtím. "Kdysi se Bernu říkalo 'hlavní město špionáže', pak to byla Ženeva, poté Vídeň. V různých dobách se agenti z celého světa shromažďovali tam, kde se odehrávaly události s globálními důsledky, v místech, kde se koncentrovaly mezinárodní organizace nebo kde docházelo k významným jednáním," doplnil.

Podle něj se dnes takovým centrem stal Rijád, hlavní město Saúdské Arábie. "Nyní operují na mnohem širším území, protože do podpory Ukrajiny je zapojeno mnoho evropských zemí. V důsledku toho se aktivita ruských zpravodajských služeb rozrůstá po celé Evropě. Proto vidíme ruské agenty v Rumunsku, České republice, Německu, Polsku," uzavřel bývalý zástupce šéfa HUR.

Rusko od začátku invaze opakovaně vyhrožuje Ukrajině a zemím NATO jadernými zbraněmi. Výhrůžky často padají z úst politiků, ale i prokremelských propagandistů. Nedávno zemím NATO vyhrožoval třeba místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv.

Konečně si Trump uvědomil, že ho Putin tahá za nos, hodnotí novinář