Cílem ukrajinských úderů není ropa, ale ruské financování války, prohlásil Zelenskyj

Cílem ukrajinských úderů v Rusku není ropa, benzin ani diesel, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji brutálnější. Ve středu to během všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi, podniká v sebeobraně údery na ruské rafinerie, což v některých částech Ruska vede k nedostatku pohonných hmot.
„Poprvé v historii Ruska slyšíme, že jeho ropný průmysl je u konce sil. Ale ropa sama o sobě není ukrajinským cílem, nejsou to ani benzin či diesel, nejsou to továrny ani přístavy. Naším cílem je ruská schopnost financovat tuto válku, protahovat ji a činit ještě brutálnější,“ řekl Zelenskyj.
Americký prezident Donald Trump nedávno Ukrajinu vyzval, aby přestala útočit na rafinerie v Rusku, neboť to škodí celému světu. Trump také navrhl energetické příměří, kdy by Kyjev ani Moskva neútočily na energetické cíle.
Ve středu americký ministr zahraničí Marco Rubio, který jednal s ruským protějškem Sergejem Lavrovem, uvedl, že Ukrajina i Rusko o energetické příměří projevují zájem.
Zelenskyj řešil také AI a Ruskem dobytá území
Umělá inteligence (AI) se letos v OSN velkým tématem státnických projevů. A hovořil o ní rovněž Zelenskyj. „Je možné, že už příští rok začne AI a nikoli lidé rozhodovat o dění na bojišti. Potřebujeme mír, než se do tohoto bodu dostaneme,“ popsal.
Ukrajinský prezident delegacím popsal válečnou situaci, kdy opakovaně hovořil o šílenství. Tento termín použil například tehdy, když hovořil o tisících a tisících padlých ruských vojáků. „Je to šílené, ale oni pokračují a dál umírají, protože (ruský prezident Vladimir) Putin to chce,“ řekl.
Zmínil, že v letošním roce ruské síly dobyly asi 1000 kilometrů čtverečních, ale že Ukrajina značnou část takové rozlohy osvobodila. V této souvislosti poukázal na to, že Rusko má na 17 milionů čtverečních kilometrů bez ukrajinských okupovaných regionů, ale Putinovi stojí za to bojovat o další kilometry.
Putin se podle Zelenského nespokojil s Doněckou oblastí, ale chce další území včetně měst jako jsou Charkov či Oděsa. Ukrajinský prezident rovněž prohlásil, že Rusko odmítá respektovat okolní země v regionu, jako jsou pobaltské republiky, Moldavsko a kavkazské či středoasijské státy.
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ŽIVĚ Pokud chce Zelenskyj jednat s Putinem, ať přijede do Moskvy, vzkazuje Kreml
Pokud chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, může přijet do Moskvy. Ve středu to podle agentury TASS řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Uvedl také, že v současnosti nejsou žádné konkrétní plány na jednání na nejvyšší úrovni o Ukrajině, a obvinil napadenou zemi, že pokračuje v útocích na Rusko, předpoklady pro mírová jednání tak nejsou.
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