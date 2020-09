Cichanouská vyzvala OSN, aby do Běloruska bezodkladně vyslala monitorovací misi

V britském městě Ipswich mají nově ulici pojmenovanou po českém básníkovi Ivanu Blatném, která se nachází v areálu bývalé psychiatrické nemocnice, kde se Blatný dlouhá léta léčil. S nápadem uctít českého autora, který v anglickém městě za dramatických okolností napsal například svou sbírku Stará bydliště, přišel radní Ipswiche Martin Cook. Slavnostní inaugurace ulice s názvem Ivan Blatný Close se uskuteční 10. září za přítomnosti českého velvyslance v Británii Libora Sečky, sdělil ČTK zástupce české ambasády Ondřej Hovádek.

Blatný, který do britského exilu odjel jako uznávaný básník po komunistickém převratu v roce 1948, se v Anglii záhy začal léčit kvůli psychickým obtížím. Natrvalo byl s diagnózou paranoidní schizofrenie internován v roce 1954 v Essexu, odkud byl v roce 1967 převezen do psychiatrické nemocnice St. Clements v Ipswichi. Právě tady se seznámil se zdravotní sestrou Frances Meachamovou, která jeho rukopisy poslala do nakladatelství manželů Škvoreckých v Torontu, kde později vyšly jeho sbírky Stará bydliště a Pomocná škola Bixley.

Blatného přátelé měli dlouho za to, že básník v britském exilu úplně přestal tvořit, a jeho verše z psychiatrické léčebny proto mnozí považovali za zjevení.