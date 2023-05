Připravme se na jakýkoli scénář, reaguje Cichanouská na zvěsti o zdraví Lukašenka

Běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská uvedla, že je třeba se připravit na jakýkoli scénář. Reagovala tak na zvěsti o údajné nemoci autoritářského vůdce země Alexandra Lukašenka. Ten se na veřejnosti neobjevil od vojenských přehlídek v Moskvě a v Minsku 9. května, v neděli chyběl rovněž na ceremonii k poctě státní vlajky, což přiživilo spekulace o jeho zhoršujícím se zdravotním stavu.

"O zdravotním stavu diktátora Lukašenka koluje mnoho zvěstí. Pro nás to znamená jediné: měli bychom být dobře připraveni na jakýkoli scénář," napsala na Twitteru Cichanouská. | Foto: Reuters

Minsk spekulace o Lukašenkovi nekomentoval. Běloruská státní média nicméně v pondělí zveřejnila fotografii, která podle ní zachycuje Lukašenkovu návštěvu velitelství letectva a protivzdušné obrany. Opoziční server Naša Niva si povšiml, že na tomto snímku má Lukašenko ovázanou druhou ruku než v Moskvě, což podle portálu patrně svědčí o tom, že musí být pravidelně napojen na kapačky, pod Lukašenkovou bundou se rýsují obrysy jakési vesty.

"O zdravotním stavu diktátora Lukašenka koluje mnoho zvěstí. Pro nás to znamená jediné: měli bychom být dobře připraveni na jakýkoli scénář," napsala na Twitteru Cichanouská, která kvůli pronásledování běloruskými úřady žije v litevském exilu. Dodala, že je třeba obrátit Bělorusko na cestu k demokracii a zabránit Rusku, aby se vměšovalo. "Potřebujeme, aby mezinárodní společenství bylo proaktivní a rychlé," vyzvala svět.

Osmašedesátiletý Lukašenko, jenž vládne východoevropské zemi tvrdou rukou od roku 1994, se na veřejnosti podle médií neobjevil šest dní. Minulý týden v úterý společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a lídry několika dalších postsovětských zemí přihlížel v Moskvě vojenské přehlídce u příležitosti vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Někteří ruští a běloruští novináři poznamenali, že na Rudém náměstí vypadal unaveně.

V Rusku Lukašenko nezůstal až do konce oslav a vrátil se do Minsku. Tam se zúčastnil akce připomínající konec druhé světové války, avšak nepřednesl projev. To se podle agentury Reuters stalo poprvé během jeho vlády. V neděli ho na ceremonii k poctě státní vlajky zastoupil premiér. V sobotu podle některých médií Lukašenko navštívil kliniku na minském předměstí, kterou využívají nejvyšší představitelé země. Podle jednoho z opozičních předáků a bývalého ministra kultury Pavla Latušky je Lukašenko "zjevně velmi vážně nemocný".

Lukašenko se podle stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda nezúčastnil v posledních třech týdnech ani jiných veřejných akcí, nicméně Minsk k jeho absencím nebo případně zdravotnímu stavu žádné oficiální prohlášení neposkytl. Lukašenkovo tiskové oddělení pouze uvedlo, že pokračuje v práci "s dokumenty", píše rozhlasová stanice.

Putinův mluvčí v pondělí Lukašenkův stav nechtěl komentovat. "Je třeba se řídit oficiálními zprávami. Ze strany Minsku žádné takové oficiální zprávy nebyly," řekl novinářům kremelský mluvčí Dmitrij Peskov. Minsk je pokládán za nejbližšího spojence Moskvy. Do ruské invaze na Ukrajině se Bělorusko sice přímo nezapojilo, ale poskytlo Rusku své území a letiště.

Lukašenko je u moci od července 1994. Naposledy podle oficiálních výsledků zvítězil ve volbách v roce 2020. Opozice a západní země ale považují toto hlasování za zfalšované, ve skutečnosti podle nich vyhrála Cichanouská. Nespokojenost s volbami vyvolala v zemi demonstrace nebývalých rozměrů. Bezpečnostní složky protesty brutálně potlačily, desetitisíce lidí zatkly a tisíce jich zbily. Mnoho Bělorusů uprchlo do zahraničí.