„Chytrý a neústupný vůdce,“ chválil Trump svého obdivovatele. Může se stát prezidentem Kolumbie

V neděli krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella postoupil do druhého kola kolumbijských prezidentských voleb. V něm střetne s levicovým senátorem Ivánem Cepedou. Americký prezident Donald Trump v noci na středu de la Espriellu veřejně podpořil. Končící kolumbijský levicový prezident Gustavo Petro to označil za vměšování do vnitřních záležitostí, informoval deník El País.
Podobně také loni v listopadu před volbami prezidenta v Hondurasu Trump podpořil pravicového kandidáta, který ale posléze volby vyhrál. Trump tehdy dokonce pohrozil zastavením americké pomoci Hondurasu, pokud nevyhraje pravicový politik Nasry Asfura.
„Gratuluji kolumbijskému prezidentskému kandidátovi, Tygrovi, Abelardu de la Espriellovi, chytrému, silnému a neústupnému vůdci, k jeho přesvědčivému vítězství v prvním kole,“ napsal v noci na středu Trump na své sociální síti Truth Social.
„Abelardo se ve druhém kole 21. června utká s radikálním levicovým marxistou,“ dodal Trump s odkazem na senátora Cepedu. „Je mi ctí vyjádřit Abelardovi svou plnou a bezvýhradnou podporu,“ uvedl také šéf Bílého domu.
Sedmačtyřicetiletý krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella, který dosud nezastával žádnou politickou funkci a ještě donedávna žil v italské Florencii, je obdivovatelem Trumpa.
V kampani, v níž na mítincích hovořil z obav o svou bezpečnost za neprůstřelným sklem, slíbil, že jako prezident tvrdě zasáhne proti zločineckým skupinám po vzoru salvadorského autoritářského prezidenta Nayiba Bukeleho a oseká státní výdaje, jako to dělá argentinský prezident Javier Milei, označovaný některými rovněž za krajně pravicového politika.
De la Espriella Trumpovi za podporu poděkoval. „Děkuji, bez něj by nic nebylo možné. Obrovské díky. Jsem velmi poctěn podporou prezidenta Trumpa,“ řekl v úvodu rozhovoru s časopisem Semana.
Kolumbijský prezident Petro, za jehož levicovou stranu kandiduje v těchto volbách senátor Cepeda, Trumpovu podporu rivalovi svého chráněnce kritizoval. „Když se nějaká země vměšuje do rozhodování uvnitř jiné země, umírá svoboda. Vyzývám celou Kolumbii, aby volila zcela svobodně, nebudeme znovu otroky ani kolonií nikoho,“ napsal Petro na sociální síti X.
Petro, který se nyní o další prezidentský mandát už podle ústavy ucházet nemůže, předběžné výsledky prvního kola zpochybnil a tvrdil, že se manipulovalo se stovkami tisíc hlasů.
Abelardo de la Espriella poté nazval Petra zločincem. „Vyzývám bezpečnostní složky, armádu, aby aktivovaly ústavní mechanismus, pokud by se tento zločinec, narkoman a ubožák pokusil ignorovat vůli kolumbijského lidu,“ zaútočil kandidát na prezidenta.
Americko-kolumbijské vztahy se od loňska zhoršily po nástupu Trumpa do úřadu, levicového prezidenta Petra Trump loni v prosinci obvinil z obchodu s drogami a vyhrožoval Kolumbii vojenským zásahem. Napětí v jejich vztazích se zmírnilo letos začátkem února, kdy se sešli v Bílém domě.
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