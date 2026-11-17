Úřady v Severní Makedonii v úterý uvedly, že překazily atentát na osobu v sousedním Řecku a rozbily síť spojenou s Íránem. Informovala o tom agentura AFP.
Severomakedonská Agentura pro národní bezpečnost (ANB) sdělila, že odhalila „rozsáhlou síť zástupných aktérů“ napojenou na íránského občana, který spolupracoval s íránskými bezpečnostními a zpravodajskými službami.
Síť podle ANB na přímé pokyny tohoto Íránce podnikala přípravné kroky k provedení „teroristického činu či atentátu“ na osobu v Řecku.
Operace se uskutečnila ve spolupráci s řeckou zpravodajskou službou, dodala agentura.
Čtyři podezřelí byli vzati do vazby a další skončil v domácím vězení, uvedl podle místních médií představitel ministerstva vnitra Aleksandar Janev. Úřady nadále pátrají po šestém podezřelém.
Šéf bezpečnostní agentury Bojan Christovski na tiskové konferenci ve Skopji řekl, že členové sítě byli napojeni na „kriminální struktury“ v Severní Makedonii.
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