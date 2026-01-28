Chystají se nižší kompenzace za zpožděné lety. Europarlament se rozhodl zasáhnout

Cestující dnes mají při zpoždění letu nad tři hodiny nárok na odškodnění až 600 eur. To se ale může změnit. Členské státy EU chtějí hranici zpoždění prodloužit a kompenzace snížit, což by většinu pasažérů připravilo o nárok na peníze. Evropský parlament se proti tomu postavil a požaduje zachování současných práv.
Členské státy sdružené v Radě EU chtějí snížit maximální kompenzaci ze současných 600 eur na 300 až 500 eur podle délky letu. Evropský parlament naopak trvá na zachování horní hranice 600 eur.
Změny by se dotkly i délky zpoždění. Zatímco ministři prosazují, aby cestující měli na odškodnění nárok až po čtyřech až šesti hodinách čekání, europoslanci chtějí zachovat tříhodinový limit pro všechny lety.
Podle spotřebitelské organizace Flight Delayed by v důsledku těchto změn o nárok na odškodění přišlo až 60 procent klientů aerolinek.
Předmětem debat jsou i poplatky účtované za ruční zavazadla nebo zjednodušování procesů vyplácení kompenzací.
Pravidla neodpovídají nové realitě
Návrh revize práv leteckých pasažérů leží na stole již od roku 2013, kdy Evropská komise předložila úpravy dvou klíčových nařízení o právech leteckých pasažérů.
Jsou totiž zastaralá a neodpovídají současným hospodářským modelům aerolinek ani požadavkům cestujících. Podle Komise je potřeba reagovat i na rozsudky Soudního dvora Evropské unie.
Legislativní proces však dlouhou dobu ležel na mrtvém bodě, ze kterého se EU vymanila v červnu loňského roku. Rada EU složená z ministrů jednotlivých členských států tehdy dosáhla politické shody na své pozici, nyní ale narazila na odpor Evropského parlamentu.
Bez souhlasu europoslanců nová legislativa neprojde. Pro pozici zachovávající výši kompenzací hlasovalo 632 europoslanců, 15 bylo proti a devět se zdrželo.
Měnit se mají i pravidla pro zavazadla
Zpravodaj návrhu v europarlamentu Andrej Novakov (EPP) doufá, že jednota europoslanců vyšle jasný vzkaz ministrům dopravy EU. Podle něj by se práva pasažérů měla posilovat, nikoliv oslabovat, zvlášť po 11 letech náročných jednání v Radě.
Schválená parlamentní pozice rovněž prosazuje pravidelnou aktualizaci seznamu tzv. mimořádných událostí, které aerolinky a letiště vyjímají z povinnosti odškodňovat své klienty.
Europarlament by také chtěl zrychlit vyplácení kompenzací prostřednictvím předvyplněných formulářů, které by letečtí dopravci pasažérům museli zaslat do 48 hodin od daného incidentu.
Také by mělo dojít k zákazu poplatků za triviální administrativní úkony, které některé aerolinky vymáhají. Pasažéři by také měli mít právo si na palubu bezplatně vzít příruční zavazadlo a jednu osobní věc.
Pozornost pozice europoslanců věnuje i pasažérům s omezenou mobilitou či postižením, těhotným ženám a dětem. Ti by měli mít právo sedět na palubě vedle svého doprovodu bez nutnosti připlácet si.
Lidé s omezenou mobilitou či postižením zároveň mají mít právo na kompenzaci v případě zmeškání svého letu v důsledku neposkytnutí potřebné asistence letištěm.
Větší kompenzace, dražší letenky?
Evropské organizace zastupující zájmy spotřebitelů již dříve europoslance vyzvaly, aby části pozice Rady týkající se kompenzací za zpoždění odmítli.
„Přestože politická dohoda Rady na papíru některá práva navyšuje, například právo na informace, péči a asistenci, znamenala by oslabení dalších klíčových práv. Nové hranice zpoždění většinu pasažérů připraví o možnost žádat o odškodnění,“ uvedl v červnu minulého roku Agustín Reyna, generální ředitel Evropské organizace spotřebitelů BEUC.
Po přenastavení hranic zpoždění však volají evropské aerolinky. Ourania Georgoutsakou, výkonná ředitelka největšího evropského sdružení Airlines for Europe, hlasování europoslanců zkritizovala. Lpění na tříhodinové hranici podle ní trestá aerolinky za situace mimo jejich kontrolu a ve finále povzbuzuje růst cen letenek.
V dalším kroku legislativního procesu bude parlamentní pozice opět zaslána Radě. Pokud nevyhoví všem pozměňovacím návrhům europarlamentu, bude svolán dohodovací výbor, který by měl mezi institucemi najít kompromis.
ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti
V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.
Hokejová dvacítka má nového trenéra. Na Augustovu šňůru zkusí navázat Moták
Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let po Patriku Augustovi je Zdeněk Moták. Jednašedesátiletý kouč, jenž na konci prosince skončil v Třinci a získal s ním dva tituly, se ujme funkce po dnešním jmenování výkonným výborem Českého hokeje.
ŽIVĚRusko by zaručilo Zelenského bezpečnost v Moskvě, tvrdí Putinův poradce
Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.