Chystají se mnou proces jako za Stalina, žaluje Trumpův exporadce Bolton na Bílý dům

před 42 minutami
Za zneužití moci americkým prezidentem Donaldem Trumpem považuje jeho někdejší bezpečnostní poradce John Bolton rozhodnutí velké poroty obžalovat ho z nezákonného nakládání s tajnými dokumenty. V prohlášení, které zveřejnila televize CNN, Bolton přirovnal Trumpovu nynější administrativu k praktikám sovětské tajné služby NKVD pod vedením Lavrentije Beriji.
Obžaloba podle Trumpova bývalého bezpečnostního poradce Johna Boltona není zaměřena jen vůči němu, ale je to i snaha zastrašit Trumpovy oponenty.
Obžaloba podle Trumpova bývalého bezpečnostního poradce Johna Boltona není zaměřena jen vůči němu, ale je to i snaha zastrašit Trumpovy oponenty. | Foto: Reuters

"Po čtyři desetiletí jsem svůj život věnoval americké zahraniční politice a národní bezpečnosti. Těmto cílům bych se nikdy nezpronevěřil," uvedl Bolton. Poznamenal, že se nyní stal dalším cílem zneužitého ministerstva spravedlnosti proti těm, které Trump považuje za své nepřátele.

Prozradil, že Trump neví ani to, že Británie má jaderné bomby. Teď u něj zasahuje FBI

Bolton, Trump, poradce, prezident, kniha, USA, Washington

Bolton v prohlášení poukazuje na to, že předchozí vláda demokratického prezidenta Joea Bidena jeho věc prověřila, ale nevznesla vůči němu žádné obvinění. "Pak přišla (administrativa) Trump 2, která ztělesňuje to, co kdysi prohlásil šéf tajné policie Josifa Stalina: 'Ukažte mi toho muže a já vám najdu jeho zločin'," uvedl Bolton s odkazem na Beriju.

Trump narazil. Soudkyně prodloužila blokaci jeho plánu vyslat gardu do Portlandu

Projev Donalda Trumpa

Obžaloba podle Boltona není zaměřena jen vůči němu, ale je to i snaha zastrašit Trumpovy oponenty. "Neshoda a nesouhlas jsou základem amerického ústavního systému a jsou životně důležité pro naši svobodu. Těším se na boj za obranu mého zákonného jednání a odhalení jeho (Trumpova) zneužití moci," dodal.

Federální velká porota v Marylandu ve čtvrtek obžalovala Boltona v osmi bodech z nezákonného předávání informací o národní obraně a v deseti bodech z nezákonného uchovávání takových utajovaných informací.

Prokurátoři obviňují Boltona, že pro přeposlání nejméně osmi citlivých dokumentů neoprávněným lidem použil soukromý e-mailový účet a aplikaci pro posílání zpráv. Zmíněné dokumenty obsahovaly informace označované jako tajné až přísně tajné. Tvrdí, že sedm těchto přeposlání se stalo v době, kdy Bolton v letech 2018 a 2019 působil v Trumpově první vládě jako prezidentův poradce pro národní bezpečnost. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) provedl v srpnu razii u Boltona.

Protesty, dým a soudní stopka: Amerika se hádá o Trumpův zásah v Portlandu

USA, Trump. ICE, imigrace, nepokoje, soud, Portland, Oregon, migrace,
10 fotografií

Během Trumpova prvního funkčního období Bolton čelil vyšetřování kvůli knize, kterou napsal o svém působení ve vládě a která podle některých amerických činitelů odhalila utajované informace. Ministerstvo spravedlnosti však za vlády Bidena v roce 2021 stáhlo žalobu proti Boltonovi a zastavilo samostatné vyšetřování velkou porotou.

Bolton byl Trumpův třetí poradce pro národní bezpečnost a na postu působil 17 měsíců. S prezidentem se podle AP neshodl v otázkách Íránu, Afghánistánu a Severní Koreje. V minulosti Bolton rovněž působil jako velvyslanec USA při OSN.

Americká média připomínají, že Bolton je dalším Trumpovým významným oponentem, který se dostal do potíží. V září ministerstvo spravedlnosti vzneslo po Trumpově značném tlaku obžalobu na bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho kvůli údajně nepravdivým výpovědím a maření vyšetřování v Kongresu. V případě usvědčení mu hrozí až pět let vězení. Trump od Comeyho odvolání v roce 2017 pravidelně napadal jeho postup při vyšetřování FBI, které mělo zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016.

 
