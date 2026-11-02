Chystá se přelomový kontakt Zelenského s Putinem? Spekulace přicházejí z obou stran

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil, že je připraven k setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Turecku, pokud to pomůže posunout válku k diplomatickému řešení. Kremelský poradce Jurij Ušakov zase naznačil, že by Putin mohl zvednout Zelenskému i telefon.
„Tato válka musí skončit. Musíme se sjednotit, musíme alespoň přenést horkou fázi této války do diplomatické fáze,“ nechal se v nedělním rozhovoru pro tureckou CNN slyšet lídr bránící se země s tím, že v této fázi doufá ve zprostředkování schůzky od Turecka.
„Osobně se domnívám, že naše vztahy s prezidentem (tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, pozn. red.) a jeho vztahy s (americkým prezidentem Donaldem) Trumpem a Putinem mohou být také užitečné,“ pokračoval Zelenskyj a dodal, že se v této souvislosti diskutovalo o možnosti uspořádání třístranné schůzky lídrů v Turecku.
Na otázku, zda je připraven setkat se s Putinem, aby projednali kritická a citlivá témata, ukrajinský prezident odpověděl kladně.
„Setkání mezi lídry je nesmírně důležité. Protože naše společnosti chtějí a věří, že by tato válka měla skončit. Pokud se lídři setkají a lidé po setkání neuvidí žádný pokrok, pak otazníky narostou a to bude považováno za porážku diplomacie,“ prohlásil dále Zelenskyj.
Důležité je setkání s těmi, kteří rozhodují
Poznamenal, že schůzka na úrovni technických skupin, která se má v první polovině listopadu konat v Abú Dhabí, a setkání lídrů jsou dva paralelní procesy. Problémem je totiž i to, že pro technické týmy, které tvoří pouze zprostředkovatelé jednotlivých požadavků, ale nikoli politici, kteří mají v rukou reálnou moc, může být obtížné dosáhnout nějaké vzájemné dohody. Proto je podle něj důležité se setkat s těmi, kteří rozhodují.
„Naše technické skupiny budou vést jednání. Domníváme se však, že nezbytným předpokladem je schůzka vedoucích pracovníků. Otázky, o kterých mohou technické skupiny diskutovat, jsou jasně definovány. Některé z nich by však měly být projednávány na úrovni lídrů,“ uvedl.
Podle Zelenského bude program technických skupin zahrnovat otázky, jako je příměří v energetice, příměří na moři a výměna vězňů. Mohou také projednat přípravy na setkání lídrů.
Hlavním bodem programu schůzky obou státníků je zároveň zajištění bezpodmínečného a úplného příměří, jakož i jeho kontrola prostřednictvím silného monitorovacího mechanismu.
Zelenskyj: Území se nevzdáme
Ukrajinský prezident ovšem avizoval, že nehodlá dělat žádné územní ústupky. „My se samozřejmě nevzdáme našich území. Nemůžeme uznat, že naše východní území, včetně Krymu, který je dočasně okupován, patří Rusku...“ uvedl.
„Rusko o to usiluje a snaží se nám to vnutit prostřednictvím různých prostředníků. To však není zdravý a rozumný přístup. Proto je naší prioritou zajistit příměří na stávající frontové linii a teprve poté diskutovat o dalších otázkách,“ dodal Zelenskyj.
Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Støre si na konci října s Vladimirem Putinem telefonovali a zkoušeli s ním ve vzácném rozhovoru řešit urovnání války.
V této souvislosti média spekulují o tom, že by měl ruskému prezidentovi zavolat přímo také ukrajinský prezident, který sám řekl, že cílem hovoru s Putinem bylo vytvořit podmínky pro jejich možné osobní setkání.
Putin by telefon zvedl
Ten totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy prostřednictvím obou evropských politiků vzkázal, že je připraven s Putinem osobně jednat i o nejcitlivějších otázkách včetně územních ústupků.
Z Moskvy přitom přišel signál, že by Kreml případný přímý kontakt neodmítl. Putinův poradce Jurij Ušakov 1. listopadu pro ruskou televizi Vesti prohlásil, že Putin by Zelenskému telefon zvedl.
„Myslím, že samozřejmě ano. Putin nikdy neodmítl rozhovory,“ uvedl Ušakov. Zůstává však otázkou, zda nejde pouze o gesto a zda je přímý kontakt vůbec možný – a zda by lídři vůbec nalezli společnou řeč. Agentura Reuters totiž s odkazem na zdroj blízký Kremlu uvedla, že Putin během zmíněného rozhovoru s evropskými představiteli odmítl ústupky ohledně Donbasu.
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