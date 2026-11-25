Americká armáda odpálila téměř pět tun nebezpečné výbušniny, která se po letech skladování stala mimořádně nestabilní. Řízená exploze hrozila, že do ovzduší uvolní toxický olověný prach. První informace ale naznačují, že odpal uspěl a většina toxinů se do ovzduší nedostala.
Armáda USA provedla vysoce riskantní odpal skladu plného nebezpečných chemikálií. Konkrétně jde o azid olovnatý, který se kvůli dlouhodobému skladování začal rozkládat a krystalizovat. Zlikvidovala takto téměř 5 tun chemikálie, která slouží k výrobě výbušnin.
Exploze proběhla ve středu krátce po desáté hodině ráno tamějšího času, tedy ve čtyři odpoledne v Česku. Vstup do okolí místa odpalu je zakázaný. Zpravodajská agentura AP ale explozi zachytila při přímém přenosu.
Odpal vzbuzoval, jak připomněl deník The Guardian, zásadní obavy. Podle propočtů mohl výbuch uvolnit do ovzduší olověné částice, které se mohly rozšířit až do vzdálenosti zhruba 160 kilometrů.
Guvernér státu Missouri Mike Kahoe, kam měla podle posledních předpovědí většina toxického dýmu mířit, krátce po detonaci oznámil, že akce byla úspěšná. „První hlášení, které jsme obdrželi, ukazují že snaha omezit šíření toxikonů zřejmě byla úspěšná,“ napsal na síti X.
Guvernérova slova následně povrdil i prezident Donald Trump. „První hlášení z Iowy ukazují, že snahy armády omezit dopady exploze dalece překonali očekávání,“ napsal na své síti Truth Social.
Nejlepší ze špatných možností
Podle americké armády je řízený výbuch nejlepší ze špatných možností. „Mezi experty panuje shoda na tom, že plánovaná detonace je přijatelnější než nekontrolovaný spontánní výbuch chemikálie,“ uvedl ministr armády USA Adam Telle.
Kolik nebezpečného olověného prachu bude dým z exploze obsahovat, není možné s naprostou jistotou určit. Rovněž není možné předpovědět, kam přesně toxiny dopadnou. Jak připomíná Guardian, záleží především na počasí.
Armáda proto připravila několik opatření, která mají následky exploze omezit.
Samotný odpal se uskuteční v betonových skladech zasypaných zeminou. V jejich okolí vojáci vybudovali mohutné bariéry z písku, vodní stěny a další překážky. Použít chtějí také speciální pěnu, která má zachytávat prachové částice, a vodní postřik okolní půdy.
Možnost azid olovnatý neutralizovat chemickou reakcí armáda podle amerických médií zavrhla jako příliš riskantní. Manipulace se sudy s chemikálií a následné ošetření by mohly vyvolat samovolnou explozi. Tento důvod zároveň vyloučil převezení sudů na jiné, bezpečnější místo.